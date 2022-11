Reivindicarán el rol de la mujer mexicana en la ópera

Zacatecas, Zac.- El papel de las mujeres mexicanas en la composición, la dirección de orquesta y escénica o como empresaria y productora de arte lírico serán los temas que abordará el Seminario Permanente de Ópera Mexicana en su cuarta y última edición.

A realizarse en línea del 28 de noviembre al 3 de diciembre, esta actividad teórico-práctica contará con la presencia de tres compositoras del país, con una destacada trayectoria fuera de México: Leticia Armijo, Hilda Paredes y Diana Syrse, además de la experta en técnica vocal Diana Carreón, el director orquestal José Antonio Espinal y el actor e investigador de artes escénicas Tito Vasconcelos.

Los principales temas serán “la figura de la mujer en la escena a lo largo de los siglos, así como nuestras primeras damas: la primera compositora, cantante, libretista, directora de escena y de orquesta”, explica Enid Negrete, curadora del seminario, con validez oficial.

En este módulo, titulado “La ópera de las mujeres”, agrega Negrete, “cada compositora invitada hablará de su trabajo y practicará con los y las alumnos inscritos”.

También se estudiará el rol femenino en el arte lírico de diversos periodos y disciplinas, un tema muy vasto y que se requiere difundir, como comenta Leticia Armijo:

“Es importante visibilizar la labor de las mujeres en el campo operístico para que no se sigan interpretando en México solo obras de autores europeos, sin valorar y dimensionar el gran trabajo realizado por ellas”.

En el seminario, Armijo -musicóloga y autora de obras de cámara, corales, arte lírico y sinfónicas– presentará un panorama general de la historia de la música del país y sus principales exponentes femeninas. Además, explicará cómo se concibió su ópera, escrita en Granada hace una década, Comedia sin título sobre el texto homónimo de Federico García Lorca, aún sin estrenar.

Por su parte, Hilda Paredes expondrá el proceso creativo de su ópera de cámara El palacio imaginado, comisionada por la English National Opera, Musik der Jahrhunderte y el Festival of Arts and Ideas, la cual debutó en 2003 en New Haven, Estados Unidos.

En la parte práctica, Paredes -quien ha integrado las lenguas originarias de México en algunos de sus trabajos, que incluyen desde música para niños, coral, ensambles, orquestas y arreglos- trabajará con los y las cantantes inscritos las tesituras bajo, soprano, contralto y contratenor.

En tanto, la cantante y compositora Diana Syrse abordará cinco de sus creaciones operísticas: der Kiosk (el kiosko), Nacht der Seeigel (La noche de los erizos), La Tortura y Marea roja, una denuncia musical sobre los feminicidios.

Sus obras escritas para coros, orquestas, ensambles, danza, arte lírica, teatro musical, música electroacústica y electrónica se han interpretado en países de Asia, Europa, América y África.

La finalidad de esta exploración profunda con cantantes, indica Leticia Armijo, es “para que comprendan el contexto estético, político, social e ideológico de las óperas propuestas”. Sin embargo, la parte teórica del seminario permite que otros perfiles conozcan aspectos poco conocidos en la materia, enriqueciendo su bagaje.

Asimismo, Tito Vasconcelos hablará sobre las mujeres en la escena, Diana Carreón estará a cargo del estudio del repertorio, mientras José Antonio Espinal del análisis musical.

El seminario es organizado por la investigadora y doctora en artes escénicas Enid Negrete, en colaboración con la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre (Esmufaa), en Puebla.

Más información e inscripciones en: https://opera-mexicana-esmufaa-edu-mx.webnode.mx/seminario-permanente-2022/