Trae Gobierno de Zacatecas al gigante tecnológico Google

Zacatecas, Zac.- A invitación de la nueva gobernanza, encabezada por el mandatario David Monreal Ávila, el gigante tecnológico global Google asistió a la entidad para llevar a cabo el Zacatecas Innovation Day Infotec-Google, con el objetivo de asesorar y capacitar en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) a integrantes de los sectores magisterial y académico.

El Tech Day es producto de la colaboración entre el Gobierno de Zacatecas y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), gestionada por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), mediante la firma de un convenio, que tuvo lugar el 30 de marzo de este año, dijo su titular Hamurabi Gamboa Rosales.

En la inauguración, Gamboa Rosales informó que el encuentro se enfocaría en presentar las innovaciones para docencia y estudiantes, con el propósito de que las instituciones educativas y sus integrantes adopten las nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje de las y los zacatecanos, colaborando así en la generación de bienestar social para Zacatecas.

Al hablar sobre el impacto del encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del Cozcyt, el Director Ejecutivo de Infotec, Federico C. González Waite, refirió que la presencia del personal de Google en la entidad ayudará a incentivar a las y los zacatecanos en la generación de tecnología e innovaciones locales que aporten a la transformación digital estatal y nacional.

Durante la jornada de nueve horas de trabajo del Zacatecas Innovation Day, personal de la empresa líder mundial en su ramo impartió las conferencias: ¿Qué es Google?; Platica de Metodología 10X; Workspace beneficio y aplicaciones para la academia; y GCP/NUBE beneficios y aplicaciones para la academia.

Fueron impartidas por Marco Corral, Customer Engineer Infraestructure and App Modernization, Google Cloud; Esaú Acevedo, Field Sales Representative for Public Sector México; Carlos Anaya, Field Sales Representative Google for Education México City and Global Business CromeOS Edu Intl Sales, y Pedro Gutiérrez, Customer Engineer Data Analytics, Google Cloud México and Global Business Sales Latam PS CE.

Por parte de Infotec, miembro de la Red de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se realizó la conferencia “Infotec Contribuyendo al Estado de Zacatecas”, a cargo de su Director Ejecutivo, Federico C González.

Las actividades organizadas por la Dirección de Innovación y Desarrollo Regional del Cozcyt, bajo la responsabilidad de Luis Miguel Zapata, cerraron con el taller de Desing Thinking Institucional, a cargo de Esaú Acevedo, miembro de Google México.