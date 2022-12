COVID-19 puso en riesgo a los sistemas electorales: Lorenzo Córdova

Zacatecas, Zac.-La pandemia de COVID–19 no sólo puso en riesgo los sistemas electorales, sino que en algunos casos, sirvió de excusa para intentar ampliar y concretar los poderes de los ejecutivos y diluir los mecanismos de control a los que deben estar sometidos los gobernantes, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

“Si uno hace un análisis de la democracia, lamentablemente en muchos casos la pandemia sirvió para el avance de la lógica autocrática que aqueja a las democracias”.

Lamentó que mientras la pandemia está superándose, en muchos casos el poder no siempre regresó al cauce que constitucionalmente debe tener y sirvió de pretexto para que “las pulsiones autoritarias se potenciaran”.

Durante la presentación del libro “Elecciones Bajo el COVID–19 en América Latina”, coordinado por Mario Alberto Garza, director del Centro de Desarrollo Político y Gobierno Transformativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el catedrático Manuel Alcántara Sáez, de la Universidad de Salamanca, el Presidente del INE explicó cómo se enfrentó el reto de organizar elecciones en tiempos de pandemia.

El libro, citó, “destaca que la COVID-19 puso de manifiesto la importancia de contar con profesionales capacitados para gestionar los procesos electorales complejos, toda vez que los errores humanos técnicos o la manipulación del proceso en general puedencausar problemas de gobernabilidad para un país o deteriorar la democracia”.

Sostuvo que justamente ese deterioro de la democracia no ocurrió en México, “gracias a que contábamos con un Servicio Profesional Electoral Nacional experimentado, técnicamente sólido y quesuperó con creces la enorme prueba que teníamos enfrente. Un Servicio que hoy se busca no solamente lastimar sino suprimir; que constituye el pilar fundamental de la organización de los procesos electorales en México y del que depende la garantía de que en todo el país habrá casillas en donde deben instalarse y que hoy, con un intento de reforma, que clara y abiertamente tiene el propósito de cobrar venganza a una institución que ha ejercido su autonomía y que se vería reducido a su tercera parte”.

“Es una obligación de quienes dirigimos al Instituto y una obligación de la sociedad mexicana no permitir que por esa vía se socave nuestro sistema democrático”, puntualizó.

Lorenzo Córdova dijo que la pandemia puso a prueba la capacidad técnica de las autoridades electorales, la eficiencia de los procesos logísticos y los niveles de confianza que otorga la ciudadanía a los órganos electorales.

Aseguró que gracias la estructura orgánica del INE, a las sinergias del Instituto y los Organismos Electorales de los estados y la probada maquinaria electoral mexicana, se pudo enfrentar con éxito el desafío y se cumplieron todas las etapas del proceso electoral 2021.

El Consejero Presidente del INE subrayó que en México no se puso en riesgo la suspensión de los derechos políticos, ni se confrontaron con los derechos a la salud, se pusieron en marcha protocolos y un grupo de expertos asesoró las acciones que permitieron no paralizar al Instituto.

Como recopila el libro, agregó, en 78 países se pospusieron elecciones nacionales y subnacionales.

En México, añadió, Córdova Vianello, se pospusieron las elecciones de Coahuila e Hidalgo y en 2021 se celebraron los procesos electorales federales. “Establecimos como principio y como dogma de las autoridades electorales, que la democracia no se convirtiera en una víctima más de la pandemia”.

En suma, la democracia no fue, no ha sido y si se siguen las enseñanzas no será una víctima más de la pandemia.

Según los autores del libro, la publicación ofrece un panorama de los comicios celebrados durante la pandemia y analiza los casos particulares y aprendizajes que ha dejado este “letargo democrático”.

El libro fue presentado por Juan Alfonso Mejía López, profesor de la Universidad de Sinaloa y moderado por la Consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Rocío Rosiles Mejía, en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario.