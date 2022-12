Imparte conferencia sobre violencia de género en el transporte público

Zacatecas, Zac.-Dirigida a personal del transporte público del estado de Zacatecas, este día, en el marco de los “16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género”, se impartió la conferencia “Violencia de género en el transporte público”, por la docente universitaria, Nedith Mariana Ruiz Ambriz.

Dicho evento fue organizado por el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Secretaría de las Mujeres, y el Instituto de Capacitación del Instituto de Selección y Capacitación del estado de Zacatecas (INSELCAP).

Ruiz Ambriz señaló que el acoso sexual en el transporte público es cualquier conducta inapropiada, no deseada, que ofenda o humille a una persona, se trata de insinuaciones no deseadas, peticiones de favores sexuales, conductas físicas o verbales que sean percibidos como ofensivos.

La docente puntualizó que, los tipos de acoso que se quieren prevenir, son el acoso verbal que se manifiesta a través de piropos, silbidos, comentarios no explícitos sobre la vestimenta y el cuerpo, comentarios de naturaleza sexual explícita e insultos y agresiones verbales; el acoso no verbal o visual que se expresa exponiendo y mostrando genitales en público, miradas lascivas de carácter sexual, tomar fotografías y videos sin consentimiento o seguir a la víctima; y por último, el acoso mediante la violencia física que se genera a través del rozamiento de genitales de quien agrede en el cuerpo de la víctima, tocamientos, caricias y jalones.

Detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2021): muestra que el delito por robo o asalto en calle o transporte público representa un 22.5 por ciento; la percepción de inseguridad de las mujeres en la calle es del 76 por ciento, en el transporte público del 76 por ciento; y explica que, en la mayoría de los delitos, las víctimas son hombres, en el 93 por ciento de las víctimas de delitos sexuales son mujeres.

Existen lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual contra las mujeres en el transporte público colectivo, como es el sensibilizar a las personas sobre los efectos nocivos del acoso sexual contra las mujeres y en especifico en el transporte colectivo; brindar a las personas usuarias del transporte publico colectivo información efectiva para poder identificar la manera en que se pueden prevenir y atender el acoso sexual; informar sobre las formas de participar de manera activa en la prevención y en el involucramiento de las personas usuarias que presencian los actos para contribuir a la denuncia y soporte a las victimas de estos hechos al proceder de manera legal con su denuncia; empatizar con las personas usuarias y sensibilizarlas para que logren concientizar, intervenir y hacerle frente de manera no violenta a la persona agresora; y dar a conocer a las víctimas de acoso sexual el proceso para realizar la denuncia de manera correcta, explicó la también funcionaria de Vinculación.

Enfatizó que la mayoría de las mujeres son violentadas sexualmente en el transporte y espacios públicos, comúnmente las mujeres violentadas no denuncian, desconfían de las autoridades y no las buscan para pedir auxilio o protección. El entorno social no es solidario con las mujeres violentadas en los espacios públicos, los testigos son indiferentes y las dejan solas, en la mayoría de los casos se defienden solas o generan estrategias para protegerse en un entorno urbano que no les garantiza su seguridad.

En ese sentido, finalizó la docente, la percepción de inseguridad y miedo de ser atacada sexualmente genera en las mujeres actitudes preventivas que inciden en su dinámica cotidiana: ir acompañadas, cambiar de rutas, seleccionar trabajos cercanos con horarios accesibles, limitar salidas nocturnas, etcétera, restringe la toma de decisiones laborales de las mujeres, por lo cual se convierte en un factor de desigualdad, la violencia sexual en transportes y espacios públicos se constituye en una forma de discriminación por género, que es necesario seguir atendiendo con la mayor importancia y prontitud.