Zacatecas requiere de todos

Guadalupe, Zac.- Al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones de la Secretaría de Educación, el Gobernador David Monreal Ávila expresó que el buen actuar, el buen gobierno que se está implementando, da hoy la tranquilidad de que en el cierre de año se va a cumplir con todas las obligaciones que se tienen, con las instituciones, con la clase trabajadora, con la sociedad; “trabajamos para que no se detenga lo que ya iniciamos, la transformación, la reconstrucción del estado”.

Dijo que la estrategia que se ha diseñado para resolver la problemática social del estado, para incorporar a Zacatecas al concierto nacional, pasa por la renovación del compromiso con la sociedad y porque cada uno haga lo que le corresponde, porque cada una de las tareas pendientes de resolver hoy demanda de todos.

En ese sentido, admitió que “hay quienes han querido eludir su propia responsabilidad y sólo se señala al Gobierno, que es el gran rector social, pero la responsabilidad pública, la responsabilidad social, la responsabilidad familiar, la responsabilidad de cada uno se tiene que acentuar para poder salir adelante”.

El mandatario estatal dijo que se cuestionó “qué le pasó a Zacatecas, y concluí, lo digo en el respeto porque nunca me callo lo que pienso, sobre todo cuando tengo una responsabilidad como la de conducir este estado, en que uno de los grandes problemas que vivió nuestro estado fue su propio gobierno, convirtieron al gobierno en un gobierno inútil que no estuvo a las alturas de la sociedad”.

Recordó que a su arribo se detectaron Secretarías donde el 100 por ciento del gasto destinado para alguna función, tarea, desarrollo, atención, se iba a la nómina, al pago de salarios y para apoyar a la gente no había nada.

Eso explica el abandono en materia de carreteras, de desarrollo económico, y por eso ha costado mucho la recuperación.

En materia de seguridad, en la búsqueda de soluciones, se encontró la decisión firme de acogerse a la estrategia nacional para recuperar la paz y la tranquilidad, ”celebrar todos los días la reunión de construcción de paz para ver qué sucedió, para ver cómo se está atendiendo, cómo se resolvió, como se va a resolver, cómo se va a garantizar a la sociedad el resguardo de su patrimonio, de su persona, de su familia, con dos causas a atender, el origen, la falta de empleo, de oportunidad, y en ese sentido se dio la implementación de políticas sociales”.

La otra es la contención, el actuar de la prevención, el actuar de la persecución del delito y el actuar de la justicia.

El Gobernador David Monreal indicó que el tema de la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos, porque deben atenderse desde su raíz las causas, los principios, los valores, el actuar, el respeto al marco de derecho.

Agregó que el Estado no puede renunciar a su tutela de resguardar el patrimonio y el bien de las personas, el Estado tiene que cumplir con su tarea fundamental.

Hoy se tiene una sociedad cada vez más exigente y que podrá dar cuenta del buen manejo del recurso, porque finalmente son números y, por primera vez en décadas no se ha pedido un solo peso prestado, ni de largo plazo, ni de corto plazo, no se ha pedido adelanto de participaciones y no se ha pedido fiado.

En el evento estuvo presente el Comandante de la 11 Zona Militar, Hugo Humberto Pedroza Salazar; el Jefe de la Sección Operativa de la Guardia Nacional, Santos Vázquez Soriano; la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Evangelina Pinedo Morales; el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín; la Delegada de Programas del Desarrollo para el Estado de Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles,

Asimismo, el Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco; Delegado de la Fiscalía General de la República, Christian Paul Camacho Osnaya; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad; y la Secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro.