Inicia operativo de acompañamiento para el traslado de valores

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de atender y contener delitos que afectan el patrimonio de las y los zacatecanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de Zacatecas implementó el operativo de acompañamiento de elementos policiales para el traslado de valores.

Dicha actuación se da en cumplimiento al compromiso del Gobernador David Monreal Ávila de fortalecer las acciones para brindar seguridad y cuidado de los bienes patrimoniales de las y los zacatecanos, en el contexto de la entrega de aguinaldos y las fiestas decembrinas.

A través del operativo y a solicitud de cuentahabientes, las corporaciones brindan acompañamientos a cajeros, sucursales bancarias y/o a domicilios para el retiro y traslado de cantidades importantes de dinero, con el propósito de evitar robos.

Las y los interesados o que requieran este apoyo pueden comunicarse a la Línea Directa de la SSP, al número telefónico 4922197159, en donde podrán solicitar el acompañamiento. Cabe destacar que se trata de un servicio que se brinda de manera gratuita.

Para coadyuvar en la prevención de ese tipo de ilícitos, a manera preventiva, la SSP recomienda a las y los ciudadanos asegurarse de que nadie los siga al momento de entrar y salir de una sucursal bancaria, y si requieren ayuda para realizar alguna operación, pedirla al personal del banco.

Asimismo, exhorta a no comentar las actividades a realizar durante la espera, informar de inmediato al personal del banco si el cajero automático presenta irregularidades y utilizar otro; utilizar los cajeros automáticos de día y en plazas públicas, no comentar con extraños la fecha, ni la cantidad que recibirán de aguinaldo y, si el pago es en efectivo, acudir a cobrar en grupo o con alguien de confianza, además de no llevar el dinero en una sola bolsa o cartera sino distribuida en los diferentes bolsos de la ropa.