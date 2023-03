Conoce las 10 tendencias de la Arquitectura y el Diseño Sustentable

Por la Dra. Dulce Esmeralda García Ruiz, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Son muchas las áreas que se pueden explorar en la arquitectura, algunas tendencias que podemos ubicar son las de la sustentabilidad, propuestas que buscan hacer un futuro más brillante, limpio e inteligente.

Si eres un profesional de la Arquitectura o el Diseño, la Dra. Dulce Esmeralda García Ruiz, profesora de la Maestría en Arquitectura, Construcción y Planeación Sustentable de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), te comparte una lista de 10 campos en que deberías empezar a incursionar como profesional, académico o estudiante si buscas lograr cambios significativos en tu ciudad, profesión y en la vida de otros:

1.- Biomateriales y bioconstrucción

Una de las tendencias en arquitectura es poder integrar en el diseño y construcción los materiales con base natural, así como tal es el caso de la bioconstrucción donde existe un respeto por los seres vivos y el medio ambiente, comparte muchos de sus fundamentos con la construcción ecológica o sostenible como lo es la gestión del suelo, del agua, aire, la energía y consumo local, al igual se implementan estrategias como el uso de sistemas y equipos para su ahorro, los edificios verdes y recuperación de residuos (Iberdrola, 2023).

2.- Biomímtesis y biofilia

Otros de los temas que han generado gran impacto en la evolución de ver las ciudades y sus transformaciones verdes es la biofilia, que se define como la necesidad innata del ser humano de estar en contacto con la naturaleza, se reconecta a través de los materiales, texturas, vistas a paisajes, luz natural, vegetación entre otras experiencias. Mientras la biomímesis es un intento del ser humano por emular, comprender y conectar con la naturaleza en la creación de diseños a partir de estas tres vertientes, ya sea replicando a la naturaleza de manera funcional y/o formal (Muñoz, G. 2023).

3.- Arquitectura desmaterializable y reconfigurable

En otro aspecto, se tiene también la arquitectura reconfigurable, que incluye el generar un ciclo y fin de vida de los edificios, mediante las ciudades inteligentes, que se implementan estrategias de planificación para considerar elementos como lo es la energía, tecnología de la información y comunicación, y la automatización de los usuarios y sus funciones con los desarrollos urbanísticos (Sandoval, C. 2017).

4.- Arquitectura modular

Por otro lado, tenemos esta otra tendencia que nos habla de una arquitectura modular, ya que este tipo de arquitectura nos permite desarrollar productos mediante una estandarización y reducción de los procesos de manufactura, ensamble y diseño, esto siendo parte de la sustentabilidad y el menor uso de recursos para construir o transformar un entorno (Taboada Ibarra E., 2005).

5.- Arquitectura sensible al clima

Asimismo, es importante considerar los elementos del clima que se tiene al momento de construir tomando como principio fundamental el medio físico, así como la sensibilidad de los impactos del clima al ser algo que debe considerarse de manera elemental, debemos preparar las construcciones no solo para que sean estéticas y funcionales si no para que resistan el impacto del cambio climático que ya nos afecta de manera global.

6.- Arquitectura y autosuficiencia en recursos: agua, energía y alimentos

Se puede decir que para que una arquitectura sea autosuficiente debe considerar al menos estos tres componentes claves: el agua, que pueda ser captada, almacenada y tratada; la energía que se recupere de fuentes inagotables como el sol, viento, mar la Tierra; y por último, los alimentos, que pueda la población urbana tener sus áreas agrícolas en huertos urbanos, plantación de árboles frutales, semillas y diferentes tipos de vegetales (García, D. 2021).

7.- Arquitectura y movilidad sustentable baja en carbono

Por otro lado, al igual que la construcción ha generado grandes impactos en la ciudad, la movilidad es otro de los factores más contaminantes, es por ello que se han ido promoviendo diferentes estrategias mediante la incorporación de criterios sustentables en las políticas públicas que estimulen en los factores económicos, sociales y ambientales con una conectividad eficiente ya sea por la implementación de ciclovías, transportes no motorizados, vías con acceso inclusivo, entre otros (Cepal, 2014).

8.- Arquitectura y robótica con materiales alternativos

Otro aspecto fundamental como parte de las tendencias e innovaciones que se tiene es la implementación de la robótica en la arquitectura, mediante programas, softwares e incluso robots especializados para la construcción de los próximos edificios, se reconoce está evolución e incorporación al revisar las características, herramientas que se usas para la producción de elementos arquitectónicos (Bolaños, R., 2019).

9.- Arquitectura y construcción a partir de los residuos de los materiales

Al igual que la tendencia en la robótica, otra influencia importante en la construcción ha sido la implementación de materiales producto de residuos de la construcción y demolición de las obras (RCD), ya que se reutilizan estos materiales para el mismo fin, y cada vez se consideran más en ellas, materiales ejemplo para utilizar son el concreto, cerámica, la piedra y el mortero (Quorania, 2021).

10.- Desmaterialización ACV

En este tema, ha sido de importancia ya que se demuestra como los materiales tienen su ciclo de vida y al terminar, pueden volver a integrarse a la naturaleza, o bien, volverse a reutilizar mediante dos ciclos, el biológico y el tecnológico. En arquitectura se ha visto implementado al principio del siglo XX el modelo constructivo en esqueleto en el cual se considera una estructura ligera y flexible con los materiales de concreto y acero, pero otro segundo modelo es las estructuras con materiales de la región, por tanto, las construcciones deben ser durables, reutilizables y que puedan deconstruirse (García, D. 2021).

Para finalizar, si bien, estas son algunas líneas en donde desde la arquitectura sustentable es posible incursionar con modelos más accesibles e innovadores para hacer y construir la ciudad ¿a cuál área estás dispuesto a desarrollar para lograr un mundo mejor?

La Dra. Dulce Esmeralda García Ruiz es académica de la Maestría en Arquitectura, Construcción y Planeación Sustentable y Profesora-Investigadora de la UAG.