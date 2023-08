Intensa actividad sabatina de Hip Hop y Freestyle

Zacatecas, Zac.- A cinco décadas de una revolución de la vivencia colectiva e individual, a través de la palabra, los sonidos, la creatividad y la libertad, se realizó el conversatorio “50 años de Hip Hop y la escena del Rap y el Freestyle en México” y la final de las Batallas de Freestyle, de la que resultaron ganadores Akerk, Yione y Cuenca de Cuervo, en el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, en el segundo día de actividades de la Feria Nacional del Libro Zacatecas (Fenaliz) 2023.

La premiación estuvo a cargo de la directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, misma que se llevó a cabo luego de una minuciosa designación a cargo del jurado conformado por Odisea, Gino AlfaOmega y Saturno, especialistas y campeones en el género.

Enmarcadas en esta edición de la máxima fiesta del libro y la palabra de Zacatecas, este sábado se celebraron las Jornadas de Hip Hop con distintas actividades dedicadas al género, evento que los zacatecanos aplaudieron y formaron parte importante del desarrollo de cada una de ellas.

El día de programación comenzó con una exhibición de BreakDance, con la participación en el escenario de Plaza de Armas de las agrupaciones zacatecanas de Hip Hop: Crew Game Gravity y Livertime Zac, quienes fascinaron a los presentes con sus movimientos acrobáticos.

Posteriormente, Odisea, rapera de Aguascalientes, campeona de Freestyle Street, Seven to Punch BG, U.R.E, Levantando letras y Élite Punch; Gino AlfaOmega, oriundo de la Ciudad de México y pionero del Hip Hop mexicano, y Saturno, rapero y freestyler de la ciudad de Puebla, subcampeón nacional de Batallas del Desierto, Campeón de FMS Next Generation y Campeón Regional de BDM, encabezaron el conversatorio “A 50 años del Hip Hop: La escena del Rap y el Freestyle en México”.

En este conversatorio se habló de la palabra, el ingenio de crear rimas con elementos y modalidades, así como el visibilizar la poesía de la calle y sus vivencias. También fue abordado el género y sus inicios en Nueva York, en barrios con situaciones difíciles y su evolución con el Freestyle, y la forma de expresar el arte, así como las figuras retóricas empleadas, conocidas como barras.

Antes, como parte del programa de la Fenaliz 2023, que se desarrolla en la Plaza de Armas de la capital zacatecana, tuvo lugar “De monstruos y criaturas”, un espectáculo multidisciplinario a cargo de la agrupación Tlacuacha Chá, que hizo que las familias zacatecanas conocieran, a través de la música, los títeres y los cuentos, personajes que nacieron desde la época prehispánica de nuestros pueblos en México.