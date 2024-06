Detona la revolución cerrazón del régimen a los cambios políticos e injusticias

Zacatecas, Zac.- La indignación y las injusticias, así como la cerrazón del régimen hacia los cambios políticos que se buscaban de manera pacífica, fueron los principales detonantes del movimiento revolucionario, coincidieron Margarita Vásquez Montaño y Veremundo Carrillo Reveles, durante su participación en las actividades conmemorativas del 110 Aniversario de la Toma de Zacatecas.

Durante el conversatorio “Las Revoluciones de la Revolución Mexicana”, realizado en Palacio de Gobierno, ambos historiadores e investigadores coincidieron en señalar los diferentes movimientos que se gestaron en el norte, el centro y el sur del país y que motivaron el estallamiento de la revolución, la radicalización de las posturas de los distintos grupos.

Durante el análisis que hicieron sobre los procesos que se dieron en la revolución, Veremundo Carillo Reveles destacó primeramente la molestia de rancheros frente a los hacendados, quienes comenzaron a apoderarse de sus tierras, lo que provocó, además, una gran indignación.

También se generaron inconformidades ante la inequitativa distribución de la riqueza, pues, aunque se dijo que durante el porfiriato hubo crecimiento económico, la riqueza no llegaba al grueso de la población.

Recordó también que los diferentes grupos buscaron por la vía legal y pacífica un cambio político en el país; sin embargo, la respuesta a los reclamos no se dio.

Por su parte, Margarita Vásquez Montaño destacó la participación de las mujeres, quienes desde la revolución lucharon por su reconocimiento político. De hecho, afirmó, la revolución no era posible sin su participación; por ello, la necesidad de sacar de la narrativa que solamente iban detrás de su Juan.

Son mujeres involucradas en la revolución y que estaban vinculadas a múltiples personajes masculinos; son las mujeres de avanzada, que van a promover después del triunfo y durante éste, la lucha por el sufragio. Son las mismitas, solamente que a veces las seccionamos.

La revolución, dijo, abrió las puertas a las mujeres, puertas que no se volvieron a cerrar. “Hombres, les ayudamos, les colaboramos en la revolución, pero ahora resulta que no estamos en las mismas condiciones, porque ni siquiera alcanzamos el grado de ciudadanas, no tenemos derecho al voto ni a acceder a los espacios profesionalizantes y viene nuestra propia revolución”.

Coincidieron, finalmente, en el sentido de que un sector importante que intervino fue la clase media urbana aspiracionista, la que buscó un cambio democrático y, ante la nula respuesta, terminaron por sumarse al movimiento revolucionario, incluso esos profesionistas fueron los principales opositores y lo hicieron además a través de la prensa.

Revolución Mexicana un faro de luz en latinoamerica

Más tarde, el investigador y profesor universitario venezolano Vladimiro Mujica ofreció una conferencia sobre las revoluciones en américa latina y dijo que la revolución mexicana fue un faro de luz en latinoamérica.

De hecho, comentó, mientras que la revolución mexicana triunfaba, en Venezuela se mantenía la tiranía de Juan Vicente Gómez.