Se gradúan estudiantes de Nutrición UAZ

Zacatecas, Zac.- La Licenciatura en Nutrición perteneciente a la Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), celebró el empeño y compromiso de un total de 130 profesionales de la ciencia de la nutrición correspondientes a la décimo sexta generación nombrada “Rosaura Medina Larios” 2021 -2025.

En su mensaje, la coordinadora de equidad de género, Liliana Vélez Rodríguez, en representación del rector Armando Flores de la Torre, destacó que este es un momento tan importante para la institución porque se ve cristalizada una de sus funciones sustantivas.

“Ustedes son nuestro motor, ya tienen las herramientas para seguir esa nueva etapa que es la vida laboral y probablemente seguirán en su preparación con una especialidad, una maestría o con un doctorado, y, hasta con un post doctorado, pero, también, comienzan su etapa laboral”, subrayó.

La funcionaría los conminó a que defiendan su casa, su alma mater, y ejerzan su profesión siempre anteponiendo el interés colectivo ante su interés personal para el bien de la sociedad, precisamente para dar algo a cambio de todo lo que la sociedad les brindó a través de esta universidad pública, su máxima casa estudios.

En su intervención la directora de la UAE, Roxana Araujo Espino, luego de hacerles un puntual recuento sobre los momentos que han tenido como estudiantes en sus diversas etapas académicas, les recalcó que para ellas y ellos lo prioritario era el programa en Nutrición: “Ustedes iniciaron su plan de estudios en el 2021, sería imposible encerrar en unas cuantas líneas todas las experiencias que han tenido que pasar para llegar hasta el día de hoy, donde existen 130 historias que encontraron ese gran final a pesar de todas las circunstancias que tuvieron que pasar como fue la pandemia por el COVID”.

En ese sentido, les expresó que hoy culminan una etapa que no solamente representa cuatro años de estudio, desvelos y sacrificios, sino también un profundo compromiso con el bienestar y la salud de nuestra sociedad. “Hoy se convierten oficialmente en licenciados y licenciados en nutrición, profesionales con la capacidad de transformar vidas, y, a la vez, de proporcionar una sana alimentación. Ustedes no sólo aprendieron sobre nutrientes, calorías o metabolismo, aprendieron a escuchar, a comprender, a acompañar, y, sobre todo, a cuidar al ser humano desde su esencia más vital de lo que come, de lo que lo nutre y de lo que lo mantiene de pie”.

Asimismo, la directora al tiempo de reconocer a las madrinas y padrinos de la generación agradeció a toda la planta docente del programa académico de Licenciatura en Nutrición por esta nueva generación de licenciados y licenciados que salen con la más alta competencia. También, reconoció el apoyo de los padres y madres de familia, compañeros de vida, hermanos, hijos y familiares en general y aquellos que por diversas condiciones no pudieron acompañar.

Finalmente, la funcionaria universitaria coincidió con la coordinadora de equidad y género al invitarlos a “hablar siempre bien de la universidad, porque es el reflejo de hablar bien de ustedes mismos; por nuestra parte la Unidad Académica de Enfermería a través del programa está comprometido a seguir trabajando para ofertar un posgrado y seguir contribuyendo a su formación”.

En su oportunidad, la responsable del programa de Nutrición y madrina de las y los egresados, Rosaura Medina Larios, les hizo un llamado a que siempre sean esos “perseguidores de sueños…no es una tarea fácil, pero siempre hay que tener un propósito y un sueño que nos guíe, un sueño que nos motive y sobre todo la disciplina para poder llegar a alcanzarlo”.

Les manifestó que siempre hay personas que están para apoyarlos, “siempre hay una red que nos guía y que nos apoyan y nos ayuda a lograr estos sueños, gracias por ser parte de mi historia de este ciclo que también cierro junto con ustedes con mucho gusto y con mucha alegría, y que ahora comparto con ustedes este brinco tan hermoso hacia las nuevas cosas y a los nuevos proyectos, mucho éxito para todos ustedes”.

Por último, el alumno Kevin Alejandro Serrano encargado de expresar unas palabras a nombre de sus compañeras y compañeros, agradeció a todos los docentes que formaron parte de su vida académica y quienes los enseñaron a ser mejores personas.

A sus familias, les detalló que este logro “no es sólo nuestro, no estamos aquí sólo por nosotros mismos, sino por todos ustedes que nos esperan en casa siempre con amor; gran parte del mérito es suyo, todo lo que hacemos es para ustedes y simplemente no existiríamos en todo su apoyo”.

En el evento también estuvieron presidiendo la ceremonia, la secretaria administrativa de Enfermería, Hortencia Bermudez Flores; la subcoordinadora académica del Consejo del ACS, Anayancin Acuña Ruiz, y la directora de ALOHA Mental Arithmetic Zacatecas, Cinthia Alejandra Hernández, así como las madrinas de generación: Cynthia Campos, Ana María Herrera, Sarahí Contreras, y el padrino Vladimir Juárez.