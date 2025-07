Entregan apoyos económicos a familias vulnerables

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de respaldar a las familias zacatecanas que enfrentan situaciones difíciles, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, encabezó este lunes la entrega de apoyos económicos extraordinarios para solventar gastos médicos, funerarios, educativos y de desarrollo, en beneficio directo de personas en situación vulnerable.

La entrega tuvo lugar tras la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, en las instalaciones centrales del SEDIF, como parte del compromiso permanente de la institución con el bienestar y desarrollo integral de las familias en el estado.

Sara Hernández de Monreal destacó que estos apoyos no sólo representan un alivio económico, sino también un impulso para quienes, con esfuerzo y dedicación, buscan mejores oportunidades.

“Desde el SEDIF, trabajamos cada día para estar del lado de las familias que más lo necesitan. Hoy reiteramos nuestro compromiso con ustedes, no están solas ni solos”, afirmó.

Uno de los casos destacados fue el de Dan Luca Ordaz, un talentoso niño de 11 años de edad, originario de Guadalupe, Zacatecas, quien representará a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, en China, el próximo mes de diciembre.

Diana Mireles Estrada, madre de Dan, compartió su experiencia como madre de un niño excepcional; “es mucho compromiso, pero también un gran orgullo. Como padres, debemos motivarlos y enseñarles que no siempre se gana, todo es parte del aprendizaje”, expresó.

Dan Luca se mostró feliz por esta nueva etapa: “estoy muy emocionado de ir a China, me he preparado mucho. Ya he estado en regionales y nacionales, pero ésta será mi primera competencia internacional en persona”.

Además, compartió que también se prepara para participar en la Olimpiada de Informática, con el apoyo de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), además de formar parte de la Orquesta y Coro Real Esperanza Azteca, donde toca el violín.

La Presidenta del SEDIF felicitó a Dan y a su madre, a quienes reconoció el esfuerzo familiar y el talento que representa no sólo a Zacatecas, sino a todo México, en el ámbito académico internacional.