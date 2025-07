Concluyen diplomados en Ciencias de la Salud

Zacatecas, Zac.- El coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Alberto Cervantes Villagrana, encabezó la ceremonia de entrega de constancias de los diplomados en: “Técnico universitario en urgencias médicas”, nivel básico, y en “Actualización en línea en atención prehospitalaria”.

Durante el acto, el coordinador del ASC en compañía de la docente encargada del diplomado, Marcela González, así como del también docente del diplomado y coordinador de la Brigada de Atención Prehospitalaria y Capacitación (APyC) del Área de Ciencias de la Salud, Ricardo Abraham Ayala Adame, y del responsable de Educación Continua del ACS, Alan Martín Ayala Adame, al recordar que este tipo de procesos comenzaron desde 2021, destacó la importancia de que más personas estén capacitadas para brindar al paciente una correcta y puntual atención de urgencia médica.

“Para la Universidad Autónoma de Zacatecas siempre es un placer entregar a la sociedad personas con mejor preparación, en este caso con este diplomado que responde a las necesidades sociales que existen hoy en día, pues entre más avanzado el tiempo, más sociedad somos y eso nos implica mayores servicios de salud… necesitamos más de personas que sepan sobre la atención de urgencia y de ese modo poder estabilizar al paciente”, puntualizó.

Por último, el funcionario universitario les extendió una felicitación a quienes tuvieron la oportunidad de cursar estos diplomados, y, también, celebró el apoyo de los familiares de las y los participantes, ya que estuvieron apoyándolos en todo momento.

En su intervención, el responsable de Educación Continua del ACS, Alan Martín Ayala, resaltó la satisfacción haber cumplido una meta más, ya que con ello -dijo-, “nos recuerda la importancia de mantenernos preparados para servir a la comunidad con responsabilidad, compromiso y humanidad”.

Recalcó que el área de Urgencias Médicas y la atención prehospitalaria son pilares de la salud pública, en ese sentido les externó que, “con los conocimientos y habilidades adquiridos representan una esperanza para quienes enfrentan situaciones críticas, pues su preparación no es sólo técnica, es una muestra de empatía y vocación de servicio; reconozco el esfuerzo que pusieron en sus estudios”.

Finalmente, la docente Marcela González al tiempo de felicitarlos, los invitó a dar su mayor esfuerzo e intensión de servir al prójimo con el mejor conocimiento, y a apoyarse en los equipos de trabajo con las brigadas, porque manifestó: “esto no es nada sencillo, servir como paramédico es enfrentarse a situaciones muy drásticas y dramáticas, mucha gente no lo entendería, y el esfuerzo que representa formarse y seguirse actualizándose para ser mejores servidores es mucho, no sólo en tiempo y en dinero, sino emocional y mental”.