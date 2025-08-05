Psicología y deporte, una conexión poderosa

Héctor Zaid, un apasionado del futbol americano y de la Psicología es capitán del equipo Tecos de la Liga Mayor de la ONEFA y ha convertido el deporte y el estudio de la mente humana en su propósito de vida

Zacatecas, Zac.- A las 4:30 de la mañana, mientras gran parte de la ciudad aún duerme, Héctor Zaid Aviña Ramírez ya está en pie. Se prepara para otro día que combinará su entrenamiento como jugador de fútbol americano en Liga Mayor ONEFA con su formación como psicólogo.

Estudia el noveno cuatrimestre de la Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y es capitán del equipo de los Tecos.

Lleva el número 44 en su jersey y su historia es una de pasión, disciplina y profundo amor por lo que hace.

“Elegí la UAG porque me ofrecieron una beca deportiva y me entusiasmó poder estudiar mientras practicaba lo que más amo, el fútbol americano”, cuenta Héctor con una sonrisa que refleja orgullo.

Días largos, pero llenos de propósito

Su camino no ha sido fácil. Combinar una carrera universitaria exigente con el compromiso de ser capitán de un equipo de alto rendimiento implica sacrificios.

“Lo más difícil es organizar el tiempo. Entre tareas, servicio social y entrenamientos, es una rutina pesada. Pero cuando amas lo que haces, todo se vuelve más llevadero”, afirma.

Para Héctor, la psicología no solo es una carrera, es una vocación que conecta con su experiencia como atleta.

“Me apasiona entender el comportamiento humano y quiero ser psicólogo deportivo. Me gusta mucho cómo la UAG aborda la carrera, y siento que todo encaja: lo que estudio y lo que vivo como deportista”, explica.

Liderar desde el corazón

Su liderazgo dentro del equipo es otra faceta que lo define.

“Este año fue especialmente retador porque ser capitán conlleva mucha responsabilidad. Pero me llena de orgullo. El equipo ha formado un grupo muy unido y resiliente. Nos apoyamos mutuamente y eso fortalece nuestro desempeño”, relata.

Su visión del liderazgo es clara, ser congruente y dar el ejemplo.

Superar la adversidad desde la mente

La psicología ha sido clave incluso en momentos difíciles. Una lesión el año pasado lo llevó a una etapa emocional complicada, pero también lo impulsó a aplicar sus conocimientos para salir adelante.

“Muchas veces no se valora el impacto que tiene la salud mental en los deportistas. La psicología me ayudó a superar esa etapa y ahora también trato de compartir esas herramientas con mis compañeros”, reconoce.

Y es que, el apoyo emocional ha sido vital. Su familia, sus amigos y especialmente sus coaches han sido pilares durante su formación. “Mis coaches han sido un gran respaldo. Me han dado confianza y eso me ha ayudado mucho a mantener mi salud mental en equilibrio”, afirma con gratitud.

Su consejo para otros jóvenes que quieran combinar el deporte con los estudios es claro y directo.

“Aprovechen esta etapa. Si el deporte los llena tanto como a mí, háganlo con pasión. Vale la pena cada sacrificio”.

Mirando hacia el futuro

Héctor tiene claro su futuro, quiere seguir ligado al fútbol americano, cursar una maestría en psicología deportiva y compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones.

“Quiero seguir aquí, en Tecos, y devolver todo lo que esta experiencia me ha dado. Me llena el corazón”.

Una vida marcada por la entrega, la constancia y el amor por dos mundos que, lejos de competir, se complementan.