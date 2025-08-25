Esterilizarán mascotas en diversos municipios del estado

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de llevar servicios de calidad a cada punto de la geografía zacatecana, la Secretaría de Salud (SSZ) ofrecerá de manera gratuita cirugías para esterilizar perros y gatos en municipios del norte del estado.

El lunes 25 de agosto, personal de la SSZ habilitará un módulo en el Centro de Salud de la comunidad de La Florida, mientras que el martes 26 lo harán en el salón ejidal de La Luz, ambas pertenecientes a Río Grande.

Asimismo, el miércoles 27 los procedimientos se realizarán en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Concepción del Oro, y el jueves 28 atenderán a la población en el Centro de Salud de Bañón, Villa de Cos.