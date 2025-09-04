Entregan útiles escolares en Luis Moya y Ojocaliente

Zacatecas, Zac.- A cuatro días del inicio de la entrega de útiles y mochilas escolares, la administración estatal, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, mantiene una labor intensa para que los apoyos lleguen lo más rápido posible a cada rincón del estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas asegura que la escuela se consolide como el segundo hogar de la niñez y la juventud, y que la falta de recursos no represente un obstáculo para continuar con los estudios.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Bennelly Hernández, acudió a Luis Moya y Ojocaliente para verificar y garantizar que los programas se ejecuten con eficacia y transparencia, y que los apoyos beneficien de forma inmediata a las y los alumnos y a los padres de familia.

En Luis Moya se destinaron 690 mil 632 pesos, en beneficio de 2 mil 554 alumnos y alumnas, mientras que en Ojocaliente, se aplicaron 2 millones 144 mil 789 para 7 mil 957 estudiantes.

La Secretaria Bennelly Hernández afirmó que “cada entrega de útiles y mochilas representa una oportunidad más para que nuestros niños, niñas y adolescentes continúen en las aulas. Sabemos que una de las principales causas de la deserción escolar es la falta de recursos en las familias; por eso, trabajamos desde la Secretaría de Desarrollo Social para aliviar esta carga y garantizar que ningún alumno se quede sin estudiar. Este esfuerzo conjunto constituye un paso firme hacia la igualdad de oportunidades en Zacatecas”.

Con estas acciones, el Gobernador David Monreal Ávila refrenda su convicción de que la educación constituye la base de una sociedad fuerte y justa, y confirma su compromiso de ampliar y fortalecer los apoyos que se destinan a este sector para asegurar que ningún niño, niña o adolescente en Zacatecas interrumpa sus estudios.

