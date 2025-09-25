Familias de Enrique Estrada reciben apoyos alimentarios

General Enrique Estrada, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila cumplió su compromiso con las familias de la comunidad de Félix U. Gómez, en el municipio de General Enrique Estrada, al entregarles cerca de 1 mil apoyos del programa alimentario Corazón Contento, que promueve el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

Durante la jornada, efectuada en la Escuela Telesecundaria Louis Pasteur, donde inauguró la rehabilitación de los sanitarios, el mandatario reiteró su compromiso con la justicia social, porque estos apoyos son parte del movimiento de transformación encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por la coordinación de esfuerzos entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.

“Éste es uno de los programas más bonitos, más nobles, porque se brinda alimento de calidad y suficiente a las familias de las comunidades”, acotó.

Asimismo, anunció que a partir de los primeros días de octubre iniciará la entrega de recursos para uniformes y zapatos escolares, con la meta de que “el 20 de noviembre todos los niños y niñas de Zacatecas vayan estrenando al desfile”.

El Gobernador David Monreal dejó en claro que, gracias al movimiento de transformación, las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas estudiantiles, así como los uniformes, mochilas y útiles escolares, hoy son un derecho constitucional.

El mandatario estatal también destacó los logros alcanzados en el municipio General Enrique Estrada, como la reposición de la línea de agua potable y la perforación de un pozo nuevo que garantiza el servicio por los próximos 30 años.

Víctor Humberto de la Torre Delgado, director del SEDIF, recordó que el programa Corazón Contento nació en diciembre de 2024, en el marco de las Posadas por la Paz y como parte de la estrategia social impulsada por el Gobernador David Monreal para fortalecer la convivencia comunitaria y apoyar la economía familiar en las celebraciones decembrinas.

Explicó que Corazón Contento se complementa con las despensas institucionales del SEDIF, bajo un esquema de colaboración peso a peso entre el Gobierno del Estado y los municipios, lo que en General Enrique Estrada ha permitido que prácticamente la totalidad de los hogares de las comunidades reciban apoyo alimentario en alguna de sus dos modalidades.

Por su parte, la Presidenta Municipal, Martha Milagros de Loera Rodríguez, agradeció el respaldo del Gobernador David Monreal y subrayó que las despensas entregadas representan no sólo alimento, sino también esperanza y certeza de que la población no está sola.

En el acto estuvieron presentes Gabriela Pinedo Morales, secretaria de Educación; Laura Elvia Bermúdez Valdés, directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), así como autoridades locales y familias beneficiadas.