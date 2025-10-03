Cuestiona Renata Ávila visión castrense de política de seguridad en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Renata Ávila Valadez, cuestionó la visión castrense con la que se conduce la política de seguridad en el estado y exigió una estrategia basada en la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y la confianza ciudadana.

Desde tribuna, Ávila Valadez lanzó una pregunta directa al funcionario: “Señor Secretario, ¿a usted le cae mal el Gobernador o le caemos mal los zacatecanos?”, a la vez que explicó que mientras el Informe presume una reducción en los homicidios dolosos, la realidad que viven las y los ciudadanos es de represión, abuso de autoridad y miedo.

“Nos dice que las cifras bajaron y que con eso se alcanzó la paz, pero en las calles lo que vemos son desapariciones, robos, violencia familiar, detenciones arbitrarias y brutalidad policial”, puntualizó.

En representación del Grupo Parlamentario del PT, la legisladora criticó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) esté formado en contrainsurgencia y provenga del ejército, lo cual, aseguró, se refleja en la conducción de la institución: “No se requiere visión de cuartel, sino visión de Estado civil; lo que aquí se demanda es cercanía con la sociedad y capacidad de construir confianza, no disciplina bélica”, señaló.

Como ejemplo de la crisis de confianza que atraviesan las instituciones de seguridad, Ávila Valadez recordó lo ocurrido el pasado 8 de septiembre, cuando en el marco de una manifestación pacífica de familias buscadoras un elemento de tránsito gritó a las manifestantes: “ustedes y los desaparecidos se van a la (palabra altisonante)”.

“Esa frase sintetiza una profunda crisis institucional: desprecio a las víctimas, violencia simbólica y un Estado que agrede a quienes exigen justicia, esos no son protocolos, eso es abuso de poder”, denunció.

La diputada enfatizó que la seguridad pública debe distinguirse de la seguridad nacional, pues mientras la segunda se refiere a amenazas externas o a la soberanía del Estado, la primera tiene como finalidad garantizar los derechos y libertades de las personas, la paz social y la convivencia comunitaria. “Confundir estos planos nos lleva a militarizar la vida civil y a tratar a estudiantes, comerciantes o familias buscadoras como si fueran un riesgo para la nación, cuando en realidad son ciudadanas y ciudadanos que exigen derechos y justicia”, advirtió.

En su intervención, Ávila Valadez recordó que expertas y expertos de la ONU han señalado que la implementación de modelos militarizados de seguridad interior aumenta las violaciones a los derechos humanos y la impunidad. “En Zacatecas ya vemos indicios de esa lógica y pareciera que su perfil se traduce en agresiones, no en protección”, indicó.

Finalmente, la diputada subrayó que “no se trata de criticar por criticar”, sino de advertir sobre violaciones a derechos humanos que, de no corregirse, podrían traer consecuencias graves en el futuro.

“La actuación represiva de los elementos de seguridad a su cargo no beneficia a nadie, ni al Gobernador ni a la ciudadanía (…) Solo profundiza la desconfianza, erosiona la legitimidad de las instituciones y convierte a la seguridad pública en un instrumento de miedo, no de paz (…) Zacatecas necesita seguridad con derechos, no seguridad con miedo”, concluyó.