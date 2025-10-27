Pide Geovanna Bañuelos a Sader integrar cebolla a programa precios de garantía

Con el fin de mitigar la crisis que atraviesan los productores zacatecanos de cebolla por la caída en los precios del producto, el encarecimiento de insumos y la falta de canales de comercialización, la senadora Geovanna Bañuelos llamó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Alimentación para el Bienestar, a integrar la cebolla dentro del Programa de Precios de Garantía como cultivo prioritario, así como desplegar de inmediato mecanismos para el acopio de este producto y garantizar su pago oportuno en un máximo 30 días.

“Como senadora de Zacatecas he recorrido recientemente varias comunidades agrícolas de la entidad, y el panorama que encontré es profundamente preocupante. Agricultores que han trabajado la tierra durante generaciones hoy enfrentan un mercado que no reconoce ni valora su esfuerzo”, señaló.

Mediante un punto de acuerdo, presentado al Pleno del Senado de la República, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) urgió además a elaborar e implementar un «Plan de atención especial para la cebolla 2025-2026» que contemple adecuar y modernizar los centros de acopio en los focos productivos de los municipios de Fresnillo, Villa de Cos, Calera, Morelos y Enrique Estrada.

Asimismo, Geovanna Bañuelos urgió al Gobierno de Zacatecas a implementar de manera inmediata apoyos emergentes dirigidos los productores de cebolla de la entidad y poner en marcha esquemas de subsidio temporales para compensar las pérdidas económicas derivadas la situación por la que atraviesan, incluyendo incentivos directos y mecanismos para el acopio y distribución del producto en mercados regionales y nacionales.

La legisladora detalló que en Zacatecas hoy se vive una tragedia agrícola, miles de toneladas de cebolla han sido tiradas por falta de comprador, oferta irrisoria o intermediarios que aprovechan las fallas institucionales.

“Cientos de campesinos de los municipios de Calera, Enrique Estrada, Morelos, Fresnillo y Villa de Cos, han dejado de cosechar o han arrojado a un costado de sus parcelas más de 5 mil toneladas de cebolla morada, por la caída estrepitosa del precio de esta legumbre”, mencionó.

Explicó que el problema radica en el colapso del precio al productor, ya que los intermediarios ofrecen entre 0.30 y 0.50 pesos el kilo de cebolla morada, incluso cuando por calidad y tipo ese producto debiera alcanzar al menos 8 pesos por kilo en surco.

Mientras que en mercados urbanos, la cebolla se está vendiendo en 30 pesos por kilo, dependiendo del lugar y la calidad. Lo que representa una disparidad en el mercado de 29.70 pesos por kilo.

“Este desfase brutal revela que menos del 1 % del precio final del producto llega al productor y el resto se lo quedan los intermediarios o cadenas de comercialización”, aseveró la legisladora.

Geovanna Bañuelos enfatizó que debido a la gravedad del momento es necesario que el Estado actúe con decisión: “una buena cosecha puede convertirse en tragedia si no existe un sistema preparado para acopiar, pagar y comercializar”.

Por lo que dijo, el Programa de Precios de Garantía, puede ser una buena herramienta para apoyar al sector.

Finalmente, la líder petista recordó que los productores de cebolla en Zacatecas han levantado la voz. “No piden asistencialismo, sino condiciones justas de mercado, políticas públicas claras y una respuesta efectiva del gobierno ante una crisis que no es nueva, pero que se ha agravado en los últimos meses”.

El punto de acuerdo fue turnado a la comisión de Agricultura para su análisis y posterior dictaminación.