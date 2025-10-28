Invierten 13 mdp para uniformes escolares en Fresnillo

Fresnillo, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila hizo entrega de los apoyos económicos del programa de Educación para el Bienestar, en su vertiente de uniformes para alumnos de escuelas primarias, en el municipio de Fresnillo, donde se radica una inversión superior a los 13.1 millones de pesos para 142 escuelas.

Ante la comunidad escolar recordó que, desde 2021, la administración estatal se ha empeñado en la construcción de cercos perimetrales de concreto, de tres metros de altura, para resguardar el patrimonio, a los docentes y, especialmente, a los niños y a las niñas.

Detalló que, para el municipio de Fresnillo, se ha destinado una inversión superior a los 13.1 millones de pesos, que impactará directamente en los hogares de 26 mil 226 alumnos que cursan la educación primaria en el municipio.

No se trata sólo de un uniforme, dijo el mandatario; es un apoyo directo a la economía de las madres y padres de familia y un ejemplo claro de que la educación es el pilar de la transformación en Zacatecas.

Desde la escuela primaria Tenamaxtle, de la cabecera municipal, el mandatario estatal anunció la consolidación de una estrategia educativa integral, en la que destacó que, a partir de enero del próximo año, el 100 por ciento de las niñas y niños de primaria recibirán un apoyo económico: la beca Rita Cetina, porque apostarle a la educación y la formación es visualizar una sociedad progresista.

La Secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, mencionó que el programa de entrega de uniformes representa una inversión estatal de casi 86 millones de pesos, en beneficio de 171 mil 649 alumnos.

Es en un trabajo coordinado, bajo el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila, que permite asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, como estas 26 mil 226 familias de Fresnillo que hoy reciben este apoyo, agregó.

Detalló que para Fresnillo el monto asciende más de 13.1 millones de pesos, debido a que es el municipio en donde se tienen más estudiantes, pero es parte de una estrategia integral, que contempla también la entrega de útiles escolares y mochilas.

Hizo un llamado a los comités para actuar con mucha transparencia, con rectitud en el manejo de este programa para garantizar la correcta aplicación de los recursos.

En el evento tuvieron participación el Subsecretario del Campo, Jesús Correa Cortés; el Director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Hermelio Camarillo Conde; el Regidor Omar Rodarte; la Presidenta del Comité de Padres de Familia de la primaria Tenamaxtle, Marina Aguilar Hernández, y el Director de la institución Raúl Esparza Pedroza.