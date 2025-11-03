Entregan Premio de Arte Wixárika Valparaíso 2025

Valparaíso, Zac.- Con el objetivo de reconocer el talento, la creatividad y la preservación de las tradiciones de los pueblos originarios, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Economía, llevó a cabo la entrega del Premio Municipal de Arte Wixárika Valparaíso 2025.

En representación del Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, el Subsecretario de Desarrollo Artesanal, César Sánchez Barajas, encabezó la ceremonia de premiación, en la que se reconoció a las y los ganadores del certamen en sus distintas categorías.

El funcionario destacó el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila por impulsar y promover el arte indígena como parte esencial de la identidad cultural del estado, además de fortalecer la economía de las comunidades artesanas, mediante el impulso a sus obras y su comercialización.

La Presidenta Municipal de Valparaíso, María Guadalupe Ortiz Robles, reconoció el esfuerzo y la dedicación de los artesanos wixáritari, quienes, a través de su arte, transmiten la historia, los valores y la espiritualidad de su pueblo. “El arte wixárika no sólo representa belleza, sino también una profunda conexión con nuestras raíces y con la naturaleza; por eso, este reconocimiento es un homenaje a su legado y a su contribución cultural”, expresó.

En la categoría Joyería y Accesorios, el primer lugar fue para Luisa de la Cruz García, con su morral “Kutsiuri”, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Alicia García de la Cruz con el pañuelo de mujer “Xikuri”. Ambas piezas destacaron por su minucioso trabajo y por el uso de símbolos tradicionales que representan la cosmovisión wixárika.

En la categoría Bordado y Diseño con hilo, el primer lugar correspondió a Ortencia López Félix, con el conjunto “La belleza de mi cultura, txykykayeyya”, y el segundo lugar a Ilda Lara de la Torre, creadora del morral “Camino del águila sagrada”. Las obras reflejan el talento y la identidad que las artesanas imprimen en cada puntada, preservando técnicas ancestrales.

En la categoría Figuras Representativas, el primer lugar fue otorgado a Daniel Alejandro Carrillo Candelario, autor del cuadro “Fuego de Salvación”, y el segundo a Saúl Carrillo de la Cruz, con la pieza “El trono del Venado”. Ambos artistas fueron reconocidos por su creatividad y la fuerza simbólica de sus obras.

El Galardón a la Mejor Pieza del Concurso fue entregado a Fabián de la Cruz de la Cruz, por su morral “El nacimiento del peyote”, una obra que conjuga color, técnica y significado espiritual, y que fue distinguida con un premio económico de 14 mil pesos.

Con este reconocimiento, el Gobierno de Zacatecas y el Ayuntamiento de Valparaíso reafirman su compromiso con las y los artesanos wixáritari, quienes con su trabajo mantienen viva una de las expresiones culturales más valiosas de México y del mundo.