Dan certeza jurídica a familias de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.- Con la finalidad de impulsar la certeza jurídica en el Estado, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), llevó a cabo la firma de 135 nuevas escrituras en este municipio.

En representación de la titular de Seduvot, Luz Eugenia Pérez Haro, el Subsecretario de Regularización, Carlos Ramiro Castañeda Martell, expresó que, por medio del Programa de la Tenencia de la Tierra, se inició de manera formal el trámite de regularización de los fraccionamientos Bellavista y Los Cardos, que culminará en la obtención de sus escrituras.

El funcionario agregó que el trabajo en conjunto entre los gobiernos estatal y municipal hace posible generar paz y bienestar en las familias que poseen propiedades irregulares.

El Presidente Municipal, Pedro Miranda Morales, agradeció el apoyo del Gobernador David Monreal Ávila y la Secretaria Luz Eugenia Pérez Haro, por brindar las facilidades para otorgar la certeza jurídica de la que carecen las familias que viven en los fraccionamientos mencionados.

Yesenia Zúñiga Saucedo, representante de las familias beneficiadas, expresó que, por años, muchas familias esperaban con ansias una respuesta de las autoridades para legalizar su patrimonio y que fue gracias a la administración del Gobernador David Monreal Ávila que se comenzó con la regularización de sus propiedades.