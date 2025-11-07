Modernizan carreteras de Villa Hidalgo y Noria de Ángeles

Guadalupe Victoria, Noria de Ángeles, Zac.- Con el propósito de continuar con el rescate y modernización de la red carretera en la entidad, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó este viernes la inauguración del tramo carretero Estación La Honda–La Providencia–Ignacio Zaragoza, ubicado entre los municipios de Villa Hidalgo y Noria de Ángeles, obra que beneficia directamente a 8 mil habitantes de la región.

La rehabilitación abarca 6.44 kilómetros de longitud, con una inversión total de 10 millones 755 mil 191 pesos. Del tramo intervenido, 3.94 kilómetros corresponden al municipio de Noria de Ángeles, mientras que 2.54 kilómetros se encuentran en Villa Hidalgo.

En su mensaje, el Gobernador David Monreal hizo un llamado a las alcaldesas y alcaldes zacatecanos para que destinen recursos municipales al rescate carretero, con el objetivo de atender una de las principales necesidades de la población: la rehabilitación, reconstrucción y modernización de caminos y vías de comunicación, acciones que contribuyen al desarrollo económico, la seguridad y el bienestar social.

“Voy a convocar a la Plenaria Municipalista para ratificar mi compromiso. Por cada peso que aporten los ayuntamientos, el Gobierno del Estado pondrá dos pesos más, para avanzar de manera conjunta en la recuperación de nuestras carreteras”, externó el Gobernador David Monreal.

Asimismo, el mandatario estatal destacó que, en coordinación con los gobiernos municipales, se proyectan obras adicionales para conectar esta región con el municipio de Loreto, lo que fortalecerá la integración territorial y la movilidad en el sureste del estado.

En el marco del evento, el Gobernador David Monreal Ávila y el Presidente Municipal de Villa Hidalgo, Eleazar Garza Escamilla, realizaron la firma de colaboración para la pavimentación de 15 kilómetros adicionales en esta misma zona, en donde se invertirán 22 millones de pesos en beneficio de más de 5 mil habitantes.

Además, avanzan los trabajos de recuperación carretera en la comunidad La Pendencia, en el municipio de Pinos, así como la consolidación de un circuito carretero que conectará a este municipio con Villa Hidalgo y Noria de Ángeles.

Por su parte, la alcaldesa de Noria de Ángeles, Gabriela Cuevas Silva, reconoció el respaldo permanente del Gobernador David Monreal y destacó la implementación del Programa Corazón Contento, que beneficia a todas las familias de las comunidades rurales de su municipio.

Cabe destacar que, con el Plan Estatal de Rescate Carretero en Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal, en 2025 se han realizado inversiones históricas en la modernización, restauración y reconstrucción de carreteras, como en Pinos, en donde para el cierre del presente año se contempla una inversión de más de 27 millones de pesos.

Todo esto se suma a que, durante el último año, se ha llevado a cabo la rehabilitación y rescate de más de 800 kilómetros en 31 municipios de la entidad, en los que se han invertido más de 1 mil millones de pesos en este concepto.

El titular del Poder Ejecutivo estatal fue acompañado también por la Secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales; por la Directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), Laura Elvia Bermúdez Valdés; por la diputada local Imelda Mauricio Esparza; y por el Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas, Francisco Ortega Valadez, entre otras autoridades.