Dan apoyos deportivos a estudiantes del CEI Roberto Cabral del Hoyo

Zacatecas, Zac.- En un acto de compromiso con el bienestar de las familias y el fortalecimiento del ámbito educativo, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, realizó la entrega de apoyos económicos a familias de atención prioritaria, además de dotar de material deportivo al Centro Educativo Integrado Roberto Cabral del Hoyo.

La jornada inició con el acto cívico de Honores a la Bandera, efectuado en las oficinas centrales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), donde la Presidenta Honorífica, Sara Hernández de Monreal, reiteró el compromiso de la administración estatal con las causas sociales y la formación de valores cívicos en la niñez y juventud zacatecana.

Posteriormente, la Presidenta Honorífica dispersó diversos apoyos económicos dirigidos a familias que requieren un alivio urgente para solventar gastos prioritarios, como tratamientos médicos, servicios funerarios, manutención y otras necesidades esenciales.

Asimismo, Hernández de Monreal entregó balones de fútbol y básquetbol a integrantes de la comunidad escolar del Centro Educativo Integrado Roberto Cabral del Hoyo, quienes participaron en el acto cívico con el servicio de la Escolta de Bandera.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con el bienestar social y el fortalecimiento de los valores cívicos, al impulsar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las familias y las instituciones educativas del estado.