Clausuran programa Transformando el Ciclo implementado por gobierno de Pepe Saldivar

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de promover una menstruación digna, libre de prejuicios y con acceso a información para las juventudes, la Presidenta Honorífica del DIF Guadalupe, Paulina Hernández y la Síndica Municipal, Analí Infante clausuraron esta primera etapa del programa Transformando el Ciclo, entregando más de 500 kits menstruales en el Cobaez plantel 1.

De esta manera, el Gobierno de Guadalupe encabezado por Pepe Saldívar a través del Sistema Municipal DIF, contando como testigo de honor a Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado de Zacatecas; llevó a cabo el cierre de la primera etapa de este Programa en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Higiene Menstrual.

Durante esta jornada participaron alumnas y alumnos de los planteles 1 y 40 del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ), quienes formaron parte de las actividades diseñadas para sensibilizar sobre la importancia de la salud menstrual y la eliminación de estigmas relacionados con este tema.

En tal sentido Paulina Hernández Terán, agradeció a la comunidad estudiantil por su participación y refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva social y de salud.

“En el Ayuntamiento de Guadalupe, gracias a nuestro presidente Municipal Pepe Saldívar, a nuestra sindica y a nuestros regidores, impulsamos este programa para quitarnos todo los tabúes que tenemos sobre la menstruación y sobre todo para entender de tenemos que menstruar con dignidad”, señaló.

De igual manera, Analí Infante Morales, mencionó la importancia de reconocer que construir una sociedad más justa también implica garantizar que ninguna joven vea limitado su desarrollo, su educación o su salud por falta de acceso a productos de higiene menstrual o información adecuada.

“Como síndica municipal, quiero que sepan que cuentan conmigo para seguir impulsando acciones que fortalezcan sus derechos, su bienestar y sus oportunidades, hoy cerramos una etapa de este programa, pero también reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la juventud más sana más informada y con mayores oportunidades”, destacó.

“Transformando el Ciclo” es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Pepe Saldívar enfocada a atender una necesidad históricamente invisibilizada dentro de las políticas públicas, acercando información, orientación y apoyo directo a las y los jóvenes de las preparatorias públicas del municipio.

Por su parte, el Coordinador del IMSS Bienestar en Zacatecas, Carlos Marcos Hernández Magallanes, felicitó muy ampliamente al municipio de Guadalupe por ser el iniciador de este programa, “es un tema que tenemos que presumir porque Zacatecas tiene que estar en las buenas notas nacionales”, indicó.

Como parte integral del programa se llevaron a cabo ferias de la salud con la participación de diversas dependencias e instituciones del sector salud del estado y se realizó la entrega de kits menstruales a las alumnas, los cuales constan de dotación de toallas sanitarias para seis meses, un porta toallas, una pulsera alusiva y folletos informativos que contribuyen al bienestar y cuidado de las jóvenes.

A este importante evento acudieron Armando Delgadillo Ruvalcaba, en representación de la secretaria de Educación en el estado Gaby Pinedo; Carlos Espino Salazar, Coordinador de Zona, en representación del director general del COBAEZ; René David Rangel Ochoa, Director del COBAEZ plantel 1; Elvia Laura Torres Ávila, Directora del COBAEZ 40; así como Lourdes Martínez, Francisco Solís, Diana Galaviz, Ciro Licona y María Elena Márquez, regidoras y regidores del Ayuntamiento de Guadalupe.