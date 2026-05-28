Realizan entrevistas a posibles beneficiarios de Seguro Social de Estados Unidos

Zacatecas, Zac.- Oriundos de 29 municipios de la entidad, 78 zacatecanos fueron atendidos en la Segunda Jornada del Progreso 2026 de entrevistas para la posible obtención de una pensión del Seguro Social Norteamericano, por especialistas de la Oficina de Beneficios Federales (FBU) del Consulado General de Estados Unidos (EE.UU.) en Guadalajara.

Esta segunda jornada, que forma parte de la Agenda del Progreso 2026, fue gestionada por el Gobernador David Monreal Ávila, ante la Oficina de Beneficios Federales (FBU) del Consulado General de Estados Unidos (EE.UU.), en Guadalajara, a fin de acercar este servicio a las y los zacatecanos y evitar se trasladen a Guadalajara, Jalisco.

Las personas entrevistadas, originarias de 29 municipios de la entidad, mayores de 62 años y hasta 75 años de edad, acudieron a las entrevistas, durante dos días, realizadas en una sede alterna a la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami).

Se trata de personas provenientes de Fresnillo, Zacatecas, Sombrerete, Sain Alto, Luis Moya, Panuco, Cuauhtémoc, Monte Escobedo, Chalchihuites, Jiménez del Teúl, Juan Aldama, Villa de Cos, Tepechitlán, Pánfilo Natera, Guadalupe, Loreto, Villanueva, Huanusco, Ojocaliente, Río Grande, Pinos, Nochistlán, Francisco R. Murguía, Trancoso, Valparaíso, Jerez, Villa González Ortega, Miguel Auza y Tabasco.

También se atendió a padres de familia con hijos e hijas nacidos en Estados Unidos que no contaban con el número del seguro social norteamericano, el cual les fue tramitado, dado que se trata de un requisito indispensable para el Pasaporte Estadounidense vigente.

Para el mes de septiembre, se espera realizar una Tercera Jornada del Progreso 2026, de dichas entrevistas; las y los interesados pueden comunicarse al número telefónico 4921176891 o acudir al Edificio B, planta baja, de Ciudad Administrativa.