Conmemoran Día de la Salud e Higiene Menstrual

Zacatecas, Zac.- En el marco del Día de la Salud e Higiene Menstrual, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de las Mujeres, impartió la capacitación “Menstruación Digna” a alumnas de la Escuela Primaria Francisco Villa, con el propósito de fomentar información, autocuidado y el reconocimiento de la menstruación como un proceso natural, que debe vivirse con dignidad, salud e igualdad.

Durante esta actividad, se brindó información orientada a fortalecer el bienestar y el acceso a derechos de niñas y adolescentes, a través de la promoción de espacios libres de estigmas y con mayor conciencia sobre la salud menstrual.

Como parte de la jornada, se entregaron kits menstruales, por parte de la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, a fin de contribuir a que las estudiantes cuenten con herramientas para vivir su menstruación de manera informada, segura y digna.

A través de estas acciones, enmarcadas en la Agenda del Progreso, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres, refrenda su compromiso de impulsar políticas y actividades que fortalezcan la igualdad sustantiva y el bienestar integral de niñas y adolescentes.