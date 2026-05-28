Premian a jóvenes por diseño de gimnasio universitario

Zacatecas, Zac.- En el marco del Día del Estudiante —23 de mayo—, la Unidad Académica de Ingeniería I (UAI-I) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) celebró la ceremonia de premiación de la 5ª edición de la “Repentina Arquitectónica”, un evento que reunió talento, creatividad, trabajo en equipo y colaboración multidisciplinaria entre los diferentes programas de la unidad.

Al presidir la ceremonia, la secretaria académica de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, en representación del rector Ángel Román Gutiérrez, precisó que este concurso, en el que participaron cerca de 300 alumnos, fomenta la participación multidisciplinaria en la conformación de un proyecto.

“Esta actividad fomenta el trabajo multidisciplinar, con estudiantes de distintos programas y la capacidad para comunicarse y, sobre todo, para resolver necesidades de la comunidad universitaria entre los futuros profesionistas”.

Por su parte, el coordinador del Área de Ingenierías y Tecnología (AIT) de la UAZ, Carlos Eric Galván Tejada, mencionó que la premiación del concurso de la Repentina 2026, organizado por el programa de la Licenciatura en Arquitectura (ARQUAZ), versó en la importancia de la creatividad.

Indicó que “las grandes obras, los magnos proyectos no nacen del trabajo aislado, sino de la suma de conocimientos, ideas y perspectivas distintas. La arquitectura aporta la visión y la sensibilidad espacial; la ingeniería civil garantiza la funcionalidad, la estabilidad y la viabilidad constructiva; mientras que la ingeniería mecánica aporta su estructura”.

En su mensaje de bienvenida, el director de la Unidad Académica de Ingeniería I, Hiram Badillo Almaraz, destacó que este evento, más que un concurso, representa el espíritu que queremos desde la unidad impulsar en nuestra institución: unir aspectos fundamentales, como en este caso de la arquitectura, la originalidad.

El director agregó que “No se podría concebir esta actividad sin la creatividad, el trabajo en equipo, la capacidad técnica y el compromiso que los equipos efectuaron para desarrollar un proyecto en un tiempo récord. En esta quinta edición, el reto fue particularmente significativo: el gimnasio de usos múltiples de Ingeniería I”.

El mismo funcionario universitario subrayó que con la construcción de este espacio se busca no solo la práctica deportiva, sino también la convivencia, la integración de la unidad y el fortalecimiento de la vida estudiantil de los distintos programas de la facultad.

En la ceremonia se distinguió al trabajo ganador denominado “LUDO”, el cual proyecta un gimnasio que cuenta con un ecosistema autónomo, donde la estructura imita el carácter del paisaje zacatecano, fomentando un comportamiento basado en la competencia y la cooperación.

También se reconoció por su esfuerzo, capacidad e innovación a los proyectos que obtuvieron el segundo y el tercer lugar de este concurso, quienes demostraron su capacidad para enfrentar retos reales de diseño por medio del trabajo en equipo.

A este respecto, se informó que en su 5ª edición (mayo de 2026), el desafío principal para los equipos multidisciplinarios consistió en generar propuestas para el nuevo gimnasio de usos múltiples, llevando las ideas al límite durante 72 horas continuas de trabajo.

Cabe mencionar que los proyectos obtenidos estarán expuestos en el Aula de Exposiciones de nuestra carrera, mejor conocida como “Ojo de Pescado”. Se invita a visitarla y conocer de cerca cada una de las propuestas desarrolladas durante esta edición.

En el acto se contó con la presencia del responsable del Programa de Ingeniería Civil, Carlos Miramontes Zapata; el responsable del Programa de Ingeniería en Topografía e Hidrografía, Vicente Martínez Luna; el responsable del Programa de Ingeniería Mecánica, Luis Gerardo Ortiz Acuña; la responsable del Programa de Arquitectura, Martha Guadalupe Padilla Medina; y la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Cecilia Gabriela del Carmen Espinoza Hernández.

Asimismo, se agradeció el apoyo de las empresas aliadas y patrocinadores oficiales que hicieron posible esta edición: Cesantoni, Atelier 1588 y Art Color.

La Repentina Arquitectónica 2026 dejó aprendizajes, nuevas experiencias y fortaleció el trabajo colaborativo entre las distintas disciplinas que participaron en este ejercicio académico, reafirmando el orgullo institucional por el talento estudiantil.