Dona Ayuntamiento de Guadalupe vehículo para CETIS 113

Guadalupe, Zac.- Fue en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 113 (CETIS 113), que el Presidente Municipal de Guadalupe Pepe Saldívar, entregó en donación, un vehículo destinado a las y los estudiantes de la carrera de Mantenimiento Automotriz, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos a través de la práctica.

Arely González Pérez, alumna de esta Institución Educativa y en representación de la comunidad estudiantil agradeció a Pepe Saldívar por preocuparse por la educación de los jóvenes guadalupenses y por la entrega del vehículo que servirá para la práctica de los alumnos.

“Agradecemos su compromiso con la educación y el bienestar de la juventud guadalupense, esperamos seguir contando con ese apoyo que hasta ahora ha mostrado, para continuar formando generaciones con valores, conocimiento y sentido de la responsabilidad”.

En su mensaje Saldívar Alcalde aseguró ante alumnos y alumnas del CETIS 113 que la educación es primero y reafirmó su compromiso de impulsar en Guadalupe políticas públicas que favorezcan este importante sector.

“Les entregamos este bonito automóvil para que lo dejen como nuevo, como el que les entregamos la ocasión pasada y ahorita en unos minutitos más vamos con mucho gusto y alegría a ver esa cancha que quieren que se les rehabilite”, precisó.

Por su parte Juan Carlos García Avilés, Director del CETIS 113, recibió con gran entusiasmo esta donación mencionado que, “este gesto más que una entrega material es una muestra de confianza y de fe en la capacidad de nuestros jóvenes, en su talento, esfuerzo y en su potencial trasformador”.

“Pepe, a nombre de toda la comunidad del CETIS 113 expreso nuestro más sincero agradecimiento por esta acción, que refleja el vinculo entre la educación y el gobierno local, con su apoyo, demuestra que invertir en la educación es invertir en el desarrollo social, en la innovación y el futuro de Zacatecas”, indicó.

Finalmente, cabe señalar que Pepe Saldívar participó en los actos cívicos para fomentar a los alumnos el respeto, la identidad nacional y el sentido de pertenencia.

A este evento acompañaron al Presidente, Héctor Márquez Medina, Encargado de la Secretaría del Bienestar Social; Francisco Solís Gamboa, Eleazar Limones, Ciro Licona y María Elena Márquez, regidores del Ayuntamiento.