Promoverán museos y centros de ciencia, derechos de niñas, niños y adolescentes

Zacatecas, Zac.- Al participar en el Coloquio de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) propuso que éstos se conviertan en promotores y divulgadores de los derechos de este sector de la población.

En la ponencia presentada ante las y los participantes del coloquio se estableció que la actualidad exige a los museos y centros de ciencia ser más que simples exhibiciones y, en el caso de Zacatecas, el Zigzag convirtió sus instalaciones en sede de un foro de diálogo que promovió el ejercicio de los derechos de la infancia y revitalizó al propio centro, al convertirse en un lugar de participación activa y significativa para sus visitantes más jóvenes.

Fátima Soriano Canizales, secretaria ejecutiva, y Lorena Valenzuela Reyes, directora de políticas públicas del SIPINNA, propusieron implementar un modelo de inclusión real, que escuche las voces y preocupaciones de este sector, bajo un marco institucional que garantiza su protección, participación y libre expresión.

Además, propone convertir el centro en una herramienta para la construcción de propuestas que abordan problemáticas sociales, desde la perspectiva de la infancia, y transformar el espacio en un agente de cambio.

El objetivo fue inspirar a los centros a ver más allá de la museografía tradicional y a considerar la participación infantil como un eje estratégico para su relevancia y subsistencia en la era de la inteligencia artificial y la sociedad digital, al demostrar que, al ser aliados de la niñez, se convierten en espacios vivos y esenciales para la comunidad.