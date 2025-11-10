Realizan Festival del Queso, Pan y Vino

Zacatecas, Zac.- Como cada año, la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (LILEX) de la Unidad Académica de Cultura de la UAZ celebró su tradicional “Festival del Queso, Pan y Vino”, organizado por la Academia de Francés con el objetivo de acercar a la comunidad estudiantil a la riqueza cultural francófona a través de la música, la historia, la literatura y la gastronomía.

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron disfrutar de música tradicional, conocer aspectos históricos representativos, degustar diversos platillos, participar en actividades culturales y, sobre todo, convivir en un ambiente festivo.

Al evento asistieron el director de la Unidad Académica de Cultura, Anuar Jesús Alvarado González; la coordinadora académica, Martha Alicia Méndez Murillo; el coordinador del Área de Arte y Cultura, Otoniel Serrano de Santiago, así como las y los docentes de la Academia de Francés, Patricia Aguirre Chávez y Andrés Reyes Mata.