Se ubica Zacatecas en cuarto lugar nacional en crecimiento industrial

Zacatecas, Zac.- Zacatecas continúa consolidándose como una de las entidades con mayor dinamismo económico del país. De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado se ubicó en el cuarto lugar nacional en crecimiento industrial, con una variación anual positiva de 8.4 por ciento, con lo que se reflejan los resultados positivos de la política económica impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila.

La administración estatal ha trabajado de manera decidida en la transformación económica del estado, con lo que prioriza la diversificación de sectores, el impulso a la industria de la manufactura, minería y la agroindustria.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que estos resultados son producto de una política industrial planificada, con una visión de largo plazo y un acompañamiento constante al sector productivo.

“El crecimiento industrial que hoy refleja Zacatecas no es casualidad, es resultado del esfuerzo conjunto entre gobierno y empresas. Desde la Secretaría de Economía, hemos trabajado para generar condiciones favorables para la inversión y para que nuestras empresas locales también puedan crecer, competir y generar empleos de calidad”, señaló.

Añadió que, con el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila, se ha fortalecido la vinculación con sectores estratégicos, se han consolidado alianzas con empresas nacionales e internacionales, y se ha trabajado para hacer de Zacatecas un estado más atractivo para la inversión.

Los datos más recientes del IMAIEF, correspondientes al crecimiento anual de la industria en las 32 entidades del país, colocan a Zacatecas como una de las economías estatales con mayor avance en este rubro, lo que confirma la ruta de crecimiento sostenido que vive la entidad.

El sector con mejor desempeño fue la Minería, con un aumento anual de 13.7 por ciento; seguido por la Construcción, con 11.6 por ciento, y las Industrias manufactureras, con una variación anual positiva de 1.4 por ciento.

Estos avances en la industria representan una oportunidad para continuar la generación de desarrollo con bienestar, cerrar brechas sociales y consolidar la transformación que impulsa el Gobierno del Estado.

Con resultados como estos, Zacatecas reafirma su posición como un estado competitivo, con rumbo y con una estrategia clara para lograr un desarrollo económico integral que beneficie a todas y todos.