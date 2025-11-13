Habrá incremento presupuestal para municipios de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En la clausura del encuentro de los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Gobernador David Monreal Ávila anunció el fortalecimiento presupuestal de un 10 por ciento a los municipios.

Acompañado por la Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, anunció que, de cara al próximo año, el paquete económico 2025 tendrá tres ejes prioritarios con incrementos sustanciales: política social, el campo y la seguridad, para no regatear esfuerzos en la consolidación de la paz.

Esta medida, afirmó, está diseñada para consolidar los programas alimentarios, la atención a grupos prioritarios y la regeneración del tejido social en todo el territorio zacatecano.

El mandatario estatal subrayó la importancia de esta colaboración interinstitucional estatal y municipal para aterrizar las buenas prácticas y estrategias en beneficio directo de las familias en cada localidad.

“Ustedes son el rostro, son la parte humana, ustedes son la parte bonita de la función en momentos que resultan complejos para gobernar”, expresó a presidentas y directoras de los DIF municipales.

Explicó que el manejo fiscal responsable de los recursos ha llevado a que hoy, los municipios, gocen de finanzas más sanas, con incrementos promedio del 10 por ciento en sus participaciones, “no es el mejor momento para gobernar, pero sí es el mejor momento para sacar la casta y asumir de qué estamos hechos, porque ahí es donde se debe de ver el talento, la capacidad, el compromiso, el amor al pueblo”.

Resaltó que uno de los logros más significativos de la administración ha sido la pacificación del estado, Zacatecas ha cumplido un año consecutivo como líder nacional en la disminución de la incidencia delictiva en todos sus rubros, se han recuperado condiciones de paz y tranquilidad que no se veían en décadas.

En el ámbito social, el mandatario resaltó el éxito de programas como los comedores comunitarios y el programa alimentario “Corazón Contento”, anunció que para 2025 este programa contará con un presupuesto de 175 millones de pesos, lo que permitirá convenir recursos con más municipios.

El Gobernador David Monreal Ávila explicó que “Corazón Contento” opera bajo un esquema de peso a peso con los municipios y busca una cobertura universal y virtuosa, al fomentar la organización comunitaria para la reconstrucción del tejido social.

Anunció que convocará a una plenaria municipalista para que los ayuntamientos que no se han sumado a programas como “Corazón Contento” tengan la oportunidad de incorporarse, informó que las reglas de operación serán abiertas para permitir que comunidades organizadas puedan participar directamente, garantizado siempre la transparencia.

El mandatario estatal reconoció el trabajo de su esposa, Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del DIF Estatal, y su contribución a la creación de iniciativas exitosas como el Festival de Día de Muertos y el Festival de las Luces, que fomentan la convivencia familiar.

Reencontrar a las familias, el objetivo

La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, convocó a aplicar, replicar y fortalecer las herramientas y proyectos desarrollados desde el DIF Nacional y el SEDIF, con el objetivo de impulsar acciones para la regeneración del tejido social y el bienestar de las familias zacatecanas.

Reconoció la participación activa de las y los asistentes en dos jornadas de trabajo orientadas a dotar de herramientas técnicas y operativas a los Sistemas Municipales DIF.

Señaló que la institución “es la base sólida y firme que necesitan todas las sociedades para poder prosperar, para poder seguir adelante”, y subrayó que, en su experiencia territorial, en cada rincón del estado, en cada municipio, en cada comunidad, el SEDIF ha recogido aprendizajes y testimonios que fundamentan acciones de acompañamiento y reconstrucción del tejido social.

En su intervención, aludió a la necesidad de que las familias cuenten con apoyo institucional: “No están solos, está el sistema DIF para voltear a verlos, para escucharlos y para reconocerlos”.

Expresó que “mi recomendación es que no lo echemos en saco roto… de verdad que los podamos aplicar”. Llamó a aprovechar y duplicar los proyectos que se implementen desde el DIF Nacional y el SEDIF, incluso frente a la limitación de recursos, “a veces no hay lo suficiente, tiene uno que tocar puertas, ayúdenme en esta gran tarea de fortalecer a las familias zacatecanas”.