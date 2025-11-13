Organizan jornada de salud en municipio de Guadalupe

Guadalupe, Zac.- En el municipio de Guadalupe se trabaja para garantizar el acceso universal a la seguridad social y ello ha sido posible gracias al apoyo del Presidente Municipal, Pepe Saldívar al ámbito de la salud, así lo consideró el Dr. Carlos Marcos Hernández Magallanes, Coordinador Estatal del IMSS-Bienestar.

Durante la jornada de Bienestar en Territorio y credencialización llevada a cabo en la presidencia municipal, el alcalde de Guadalupe destacó la constante colaboración con el IMSS-Bienestar y con el Departamento de Acción Comunitaria de la Coordinación Estatal de Zacatecas, a cargo de la Doctora Gabriela Ramírez Burciaga, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la ciudadanía.

“Me da alegría tener esta jornada de salud en el municipio de Guadalupe, agradezco al Doctor Magallanes por esta colaboración que estamos teniendo en favor de las familias guadalupenses”, indicó el edil.

Agregó que estas jornadas se llevarán a cabo de manera regional, empezando en la comunidad de Tacoaleche para recibir a comunidades contiguas, así como en diversas colonias.

“Todas las colonias son importantes para su servidor y la idea es ya no tener excusas para atenderse en las instituciones públicas de salud, esa es la intención de estas jornadas”, agregó.

Cabe señalar que a la jornada acudieron alumnados del Plantel Prepa 2 Extensión Guadalupe; Plantel 40 del Cobaez; UNISIMA; así como la licenciatura en Salud Pública, además de regidoras, regidores y trabajadores del ayuntamiento.

Entre las atenciones de salud realizadas destacan: Detección de padecimientos crónico-degenerativos; Prevención de cáncer de mama, cáncer de próstata e infantil; Salud bucal; Servicio amigable; Día naranja; Orientación nutricional; Vacunación universal; Estrategia vive saludable, vive feliz; Salud mental y adicciones; Credencialización IMSS-BIENESTAR; Saberes ancestrales/ Gestión territorial en salud.

Asimismo, se contó con módulo “Tu Trámite, Nuestra Prioridad” (más amigable y accesible para la población); Módulo de Diversidad y salud (VIH, VDRL, TB); Prevención de accidentes; CEREDI y CITOLOGÍAS.