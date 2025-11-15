Enfermería presente en Modelo Parlamentario Universitario UAZ 2025

Zacatecas, Zac.- El docente Ricardo Gutiérrez Cervantez y el pasante de Servicio Social, Eder Josué Ontiveros Bustos, fungieron como representantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en el Modelo Parlamentario Universitario UAZ 2025, realizado los días 13 y 14 de noviembre en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Este ejercicio académico reunió a estudiantes y docentes de diversas unidades académicas de la UAZ, con el propósito de simular procesos legislativos, fomentar el debate parlamentario y fortalecer las competencias de liderazgo, análisis crítico y participación ciudadana en los universitarios.

Durante su intervención, los representantes de la Unidad Académica de Enfermería (UAE) contribuyeron en actividades orientadas a salvaguardar la integridad de la comisión universitaria, reafirmando el compromiso de la disciplina con la formación integral y con la construcción de una ciudadanía activa y responsable.

Cabe destacar que el Modelo Parlamentario Universitario busca acercar a los jóvenes al quehacer legislativo nacional, permitiéndoles conocer de primera mano la dinámica de las cámaras, los procesos de discusión y la importancia de la representación democrática.

El evento fue encabezado por el diputado Ricardo Monreal Ávila y el senador Saúl Monreal Ávila, quienes ofrecieron orientación y respaldo a los universitarios, subrayando la relevancia de este tipo de experiencias para el fortalecimiento de la vida académica y social del país.

La participación de la Licenciatura en Enfermería en este espacio, reafirma la vocación de la UAZ por impulsar la formación de profesionales con visión crítica, compromiso social y capacidad de incidir en los grandes temas nacionales.