Interesante exposición “Galeón de Manila” en Museo de Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Muchas de las tradiciones tanto culturales como gastronómicas que nos identifican como mexicanos, también tienen un origen fuera del territorio nacional, hablamos de toda una travesía que proviene más allá de nuestros puertos marítimos.

En la exposición “El galeón de Manila. La ruta del comercio y de la evangelización”, se nos muestra la ruta que las bases de nuestra cultura y de las especias e ingredientes que forman parte de nuestra comida diaria, tuvieron que recorrer para su posterior adaptación y complemento con el maíz de origen americano.

“Es importante conocer nuestras raíces, comprender que muchos de los ingredientes que utilizamos en nuestras comidas diarias a pesar de que hoy por hoy se identifican como mexicanos, alguna vez los adoptamos de otras naciones”, indicó Pepe Saldívar.

Por su parte, el director del Museo de Guadalupe, Víctor Hugo Jasso Ortiz, invita a estar conscientes de nuestra historia, de la importancia de la evangelización para comprender nuestras costumbres y tradiciones.

Asimismo, aseguró que las puertas del Museo ubicado en el municipio tiene las puertas abiertas, tanto para habitantes locales como para ciudadanos de cualquier parte de México y del mundo,

De acuerdo al libro de registros, ya han visitado esta importante exposición, misma que fue llevada a cabo por la curadora Violeta Tavizón Mondragón, la cual se compone de 80 obras de arte, personas de estados como Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Coahuila, Chiapas, además de países como Estados Unidos, España, Alemania, Puerto Rico, Colombia, entre otros.

Finalmente Pepe Saldívar y la Directora Municipal de Cultura Yoltyc Díaz Inguanzo, exhortaron a las y los guadalupenses a visitar no solamente esta exposición, misma que estará disponible hasta enero del 2026, sino todo el Museo, el cual guarda cientos de sorprendentes obras de arte.