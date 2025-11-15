Llevan apoyos escolares a niñez de Sombrerete, Chalchihuites y Jiménez del Teul

Jiménez del Teul, Zac.- El saneamiento de las finanzas públicas y la visión social del Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal, reflejan un compromiso firme con la educación de la niñez. Gracias a esta ruta de disciplina financiera y al humanismo que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el estado amplía los apoyos que acompañan la formación de las y los estudiantes.

En las últimas semanas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la administración estatal llevó apoyo directo a primarias rurales del noroeste de Zacatecas, con la entrega de calzado escolar en comunidades de Sombrerete, Chalchihuites y, en esta ocasión, Jiménez del Teúl.

Estas acciones responden a la intención del Gobernador de acercar los beneficios educativos a cada rincón del estado y de asegurar que ningún niño o niña quede fuera de las oportunidades que necesita para crecer y avanzar.

La titular de la Secretaría, Bennelly Hernández, subrayó que estos encuentros con padres y madres de familia fortalecen la colaboración entre escuela, comunidad y gobierno.

En cada diálogo, invitó a las familias a transmitir valores, permanecer atentas al desarrollo de sus hijos y sumar esfuerzos para reconstruir el tejido social. Señaló que una educación sólida comienza en el hogar y que estos apoyos buscan abrir caminos nuevos para la niñez.

Recordó que los programas de útiles escolares, mochilas, uniformes y calzado operan bajo procesos transparentes y con mecanismos de comprobación. Por ello, solicitó el respaldo de las familias para asegurar un uso responsable de los recursos y garantizar que los beneficios lleguen siempre a quienes más los necesitan.

Las entregas de calzado escolar se realizaron en las primarias de las comunidades Sauces de Arriba y Atotonilco, en Jiménez del Teul; Hidalgo del Manto y José María Morelos, en Chachihuites, en beneficio de 309 niñas y niños.

La Sedesol reafirma el compromiso del Gobierno de Zacatecas con la educación, el bienestar y el futuro de la niñez, y reconoce el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila, quien impulsa una política social que busca justicia, dignidad y oportunidades para todas y todos.