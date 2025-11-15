Ofrece Ayuntamiento de Guadalupe recomendaciones para buen fin

Guadalupe, Zac.- Llegaron los días que son ideales para aprovechar ofertas y apoyar el comercio local, ante este panorama, desde la Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe que encabeza Hugo Zavaleta Aparicio, hace un llamado a las y los guadalupenses para no dejarse llevar por la emoción del momento y comprar de manera informada, segura y responsable con las siguientes recomendaciones.

“Estamos presentes en comercios, zonas bancarias y avenidas principales para que disfrutes estos días con confianza”, destacó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La Institución recomienda: No traer demasiado efectivo, guardar bien sus pertenencias, especialmente en lugares concurridos, en cajeros automáticos, ser discreto y mantenerse atento a su alrededor, si compran en línea, deben asegurarse de que la página sea segura y oficial y si en algún momento notan algo fuera de lo normal, reportarlo inmediatamente.

El Buen Fin incentiva la economía local pero también representa una oportunidad de fortalecer la educación y responsabilidad financiera, por lo que se invita a la población en general a dirigirse con planeación, inteligencia y responsabilidad.

Exhorta la Dirección de Seguridad Pública a prevenir extorsiones a comerciantes

El periodo de rebajas y promociones ya comenzó, por lo que, por recomendaciones del Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, se implementan diversas campañas para informar a la ciudadanía y a los comerciantes sobre cómo prevenir y denunciar el delito de extorsión.

Cabe informar que estas actividades forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que impulsa el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estas acciones giran en torno a las medidas implementadas en estos casos, como no responder llamadas de números desconocidos, no proporcionar información personal ni financiera, mantener una comunicación constante con la familia, saber como responder en caso de ser víctima de extorsión y tener cuidado de la información que se comparten en las redes sociales personales o de los negocios.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene una campaña permanente de prevención y solicita tanto a la ciudadanía como al sector empresarial, reportar a través de los canales oficiales cualquier intento de fraude.

Finalmente, el Ayuntamiento de Guadalupe exhorta a la ciudadanía a denunciar este delito en las instancias correspondientes, llamando de manera confidencial y anónima al 089.