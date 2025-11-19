Digitalizan trámites para mejorar atención ciudadana en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Federico Guzmán López, Secretario de Planeación del Desarrollo Municipal, en representación del Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, participó en una reunión llevada a cabo en la ciudad de México, en la que se abordó la posible implementación de la Nueva ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos.

Este evento de carácter nacional al que convocó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, encabezada por José Antonio Peña Merino, se enteró a los gobierno municipales y estatales, de las reglas a seguir y los requisitos que se deben deben cumplir para modificar su propia reglamentación municipal y adaptarla a la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos.

El Secretario de Planeación Municipal, Federico Guzmán señaló, que es muy importante saber qué estructura orgánica se requiere modificar y que áreas se deben crear en la administración municipal, para darle aplicación a dicha ley y así beneficiar a la población guadalupense en cuanto a los trámites que necesiten realizar.

“Esto lleva el sello humanista que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Gobierno de México y está centrada en atender las necesidades de los ciudadanos que cotidianamente acuden a las instancias de gobierno a realizar sus trámites”, subrayó.

Finalmente, Federico Guzmán destacó que gracias a los esfuerzos que se están haciendo en esta materia, se busca reposicionar a México en el plano internacional, “este tipo de iniciativas suman a que México siga avanzando en competitividad y foco de atracción de inversión de capital privado”.

Con estas acciones Pepe Saldívar busca impulsar la transformación en el municipio en cuanto a trámites se refiere para que los guadalupenses logren realizarlos de manera rápida confiable y accesible.