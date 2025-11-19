Inicia instalación de arco navideño en el Centro Histórico de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Por medio de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), el Gobierno de Zacatecas trabaja en la instalación del arco navideño del Centro Histórico de la capital, como parte de las acciones para dar inicio a las celebraciones decembrinas.

Personal de mantenimiento trabaja día y noche en el montaje del Túnel Navideño, una estructura de aproximadamente 60 metros de largo, 7 metros de ancho y 7 metros de altura, que contará con iluminación tipo pixel, conformada por más de 72 mil unidades luminosas.

Tras la colocación de la decoración, este espacio dará luz y color al corazón del Centro Histórico y será encendido durante la inauguración del Festival de Luces, el próximo 1 de diciembre, en un gran festejo que marcará el inicio de las fiestas navideñas en Zacatecas.

Con estas acciones, el Gobernador David Monreal Ávila cumple con el compromiso de generar espacios de sano entretenimiento y convivencia familiar, al tiempo en que fortalece el patrimonio cultural y turístico de Zacatecas.