Participa Zacatecas en Convención Internacional de Minería Acapulco 2025

Acapulco, Gro.- A través de la Secretaría de Economía (Sezac), el Gobierno de Zacatecas participa activamente en la Convención Internacional de Minería Acapulco 2025, uno de los eventos más relevantes del sector minero en México y América Latina.

Esta edición, organizada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), se lleva a cabo del 19 al 22 de noviembre, en el puerto de Acapulco, y reúne a especialistas, empresas, cámaras y autoridades relacionadas con la industria extractiva.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, encabeza una agenda de trabajo estratégica, orientada a fortalecer el liderazgo minero del estado, impulsar nuevas inversiones y consolidar los proyectos que actualmente se desarrollan en la entidad.

Su participación responde a la prioridad del Gobierno de Zacatecas de mantener un diálogo permanente con los principales actores del sector y promover el crecimiento económico, mediante la minería responsable y sustentable.

Como parte de las actividades programadas, el Secretario sostendrá una reunión con representantes de Unidades Extractivas de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, con el propósito de dar seguimiento al avance de los permisos de proyectos mineros que están en proceso y que representan oportunidades de inversión de gran magnitud para Zacatecas.

Estos proyectos permitirán fortalecer la economía local y generar empleos directos e indirectos que impulsarán el desarrollo de las regiones mineras del estado.

Además, Jorge Miranda Castro llevará a cabo una reunión ejecutiva con Minas de San Nicolás, empresa con la que se analizarán los avances operativos, las perspectivas de inversión y las posibles áreas de colaboración. Este encuentro forma parte de las acciones del Gobierno de Zacatecas para acompañar y respaldar a las compañías que mantienen una presencia activa y comprometida en la entidad.

El Secretario también se reunirá con directivos del Grupo Doppelmayr, firma internacional especializada en soluciones de transporte e infraestructura para la industria minera. Durante esta reunión, se revisarán oportunidades de implementación tecnológica y alternativas que contribuyan a la modernización de los procesos extractivos en Zacatecas.

Otro punto relevante de la agenda será la reunión con el Consejo Directivo de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), espacio donde se dialogará sobre la situación actual del sector, las expectativas de crecimiento para los próximos años y las estrategias para mantener la competitividad del país y del estado dentro de los mercados internacionales.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Economía sostendrá encuentros con directivos de Epiroc, empresa líder en maquinaria y equipo para la minería; con representantes de Minera Tayahua, una de las compañías con mayor actividad en la región centro-norte; y con ejecutivos de Pan American Silver, corporativo con fuerte presencia en Zacatecas y reconocido por sus estándares de operación y responsabilidad social. De igual forma, se llevará a cabo una reunión con Newmont.

Cada una de estas reuniones permitirá fortalecer la relación institucional con empresas clave del sector, consolidar proyectos en marcha y abrir oportunidades para nuevas inversiones, reafirmando a Zacatecas como uno de los principales polos mineros del país.

La participación en este evento también servirá para posicionar al estado dentro del escenario nacional, al destacar sus ventajas competitivas, su infraestructura y su mano de obra altamente calificada.

Con su presencia en la Convención Internacional de Minería Acapulco 2025, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la promoción de la inversión y el fortalecimiento de un sector minero moderno, innovador y sostenible, que contribuya al bienestar y la prosperidad de las familias zacatecanas.