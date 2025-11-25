Respaldan a productores en el proceso de acopio de frijol

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila sostuvo una reunión con productores de frijol a quienes expresó su acompañamiento y respaldo para dar seguimiento al proceso de acopio del grano, que actualmente lleva a cabo la instancia federal Alimentación para el Bienestar en la entidad, a fin de que a la brevedad se aperturen los 52 centros de acopio programados para este año.

En Palacio de Gobierno, el mandatario atendió a los campesinos zacatecanos, quienes manifestaron su inquietud por la falta de apertura de todos los centros. En ese tenor, Monreal Ávila explicó que junto a las autoridades federales se están tomando medidas para resolver la situación, incluyendo la apertura de más centros de acopio y la entrega de costales.

Acompañado por Yves Eduardo González Villa, gerente de Planeación y Evaluación de Alimentación para el Bienestar del Gobierno federal, el Gobernador David Monreal Ávila informó que a la fecha se han abierto 33 centros de acopio y se dará seguimiento para la apertura de los restantes, toda vez que se previó la instalación de 52 centros con una capacidad para recibir hasta 60 mil toneladas de frijol.

El representante de Alimentación para el Bienestar, Yves Eduardo González, destacó la intervención del Gobernador de Zacatecas y su preocupación por trabajar junto a los productores del estado. Asimismo, subrayó que el Gobierno de México cuenta con el recurso para afrontar el pago por la cosecha y debido a que las bodegas aún tienen frijol de la temporada anterior, se están ubicando nuevos espacios para acopiar el grano de este daño y dar una pronta solución a los productores.

Con el fin de avanzar, el Gobernador David Monreal Ávila propuso la integración de una comisión de trabajo conformada por autoridades y productores, misma que dará seguimiento a las necesidades del sector y coordinará las acciones requeridas para garantizar una comercialización justa y oportuna del frijol.

Los productores aceptaron la propuesta y reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno del Estado.