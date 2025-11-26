Crece Zacatecas en Población Económicamente Activa y Población Ocupada

Zacatecas, Zac.- La actividad laboral en Zacatecas continúa con avances significativos; de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el estado reportó un crecimiento tanto en la Población Económicamente Activa (PEA) como en la Población Ocupada.

Las cifras muestran que, durante el tercer trimestre de 2025, un total de 703 mil 871 zacatecanas y zacatecanos se encontraron ocupados, lo que representa 14 mil 338 personas más, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este incremento refleja la recuperación y dinamismo del mercado laboral, impulsado por la coordinación entre el Gobierno de Zacatecas y los sectores productivos.

Los sectores con mayor crecimiento fueron Industrias manufactureras, con un aumento de 11 mil 241 personas ocupadas, así como el de Restaurantes y servicios de alojamiento, con un aumento de 10 mil 163 personas ocupadas, rubros que han mostrado un fortalecimiento sostenido, gracias al impulso de la política económica estatal.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que estos resultados son consecuencia del trabajo conjunto entre el gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, las empresas locales, y las y los trabajadores zacatecanos.

“En Zacatecas avanzamos con paso firme. Cada empleo que se genera representa una oportunidad más para que nuestras familias tengan bienestar y estabilidad. La administración estatal fortalece las condiciones para que más empresas inviertan, crezcan y generen oportunidades para nuestra gente”, señaló.

El funcionario subrayó que el crecimiento de la ocupación laboral confirma que Zacatecas transita por una etapa de consolidación económica.

“Nuestro compromiso es que este desarrollo llegue a todos los rincones del estado. Continuaremos con la implementación de acciones que impulsen la productividad, la formalidad y la inclusión laboral”, afirmó.

El Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de continuar la promoción de estrategias que fortalezcan el empleo, impulsen la competitividad y mejoren la calidad de vida de las y los zacatecanos.