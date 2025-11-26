Llevan posadas del bienestar a familias de Fresnillo

Altamira, Fresnillo, Zac.- Al proseguir con las Posadas de la Paz y el Bienestar, el Gobernador David Monreal Ávila llevó alegría, un mensaje de esperanza y apoyos a más de 840 familias de las comunidades Montemariana y Altamira, en el municipio de Fresnillo.

En compañía de Bennelly Hernández Ruedas, secretaria de Desarrollo Social, y de Mildret Karla Montes Incháurregui, secretaria de Obras Públicas, el mandatario estatal visitó el Lienzo Charro Estancia del Carmen a fin de repartir Apoyos Alimentarios para el Bienestar a las familias de Montemariana.

También en presencia de Gerardo Luis Cervantes Viramontes, secretario del Campo, el Gobernador David Monreal llevó buenas noticias, al ofrecer la rehabilitación de más obras carreteras en las comunidades rurales de esa zona, con una inversión de más de 40 millones de pesos.

Al tener un acercamiento directo y de cercanía con las familias, el mandatario estatal dio, además, una respuesta positiva a las solicitudes en Montemariana, donde apoyará para que quede concluida la rehabilitación del quiosco de la localidad, además de mejorar otros espacios de la demarcación.

El Gobernador David Monreal resaltó que el trabajo unido y solidario rinde buenos frutos, por lo que hizo un llamado a que las familias de la comunidad participen activamente en las faenas de limpieza que son promovidas a través del programa Corazón Contento, con el que se recompensa con apoyos alimentarios.

Más tarde, el Gobernador David Monreal y su equipo de trabajo se dirigieron a la comunidad Altamira para llevar los beneficios de las Posadas de la Paz y el Bienestar, con paquetes alimentarios, juguetes y regalos para las niñas y los niños, así como obsequios para las mujeres y hombres de la localidad.

En Montemariana y en Altamira, el mandatario estatal deseó una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que las familias brinden amor a los suyos y que estas celebraciones sea motivo de unión.