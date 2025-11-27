Ofertan más de 800 vacantes en Feria del Empleo

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de impulsar la generación de empleo y fortalecer el bienestar de las familias zacatecanas, la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, llevó a cabo la Feria del Empleo para el Bienestar, evento que concentró oportunidades laborales, programas prioritarios y apoyos para el autoempleo.

En esta edición, la feria reunió a más de 20 empresas regionales, que mantienen procesos activos de contratación y que han manifestado su compromiso con la construcción de paz y el desarrollo del municipio.

Durante la jornada, se ofertaron más de 800 vacantes presenciales, en distintos giros y perfiles; además, hubo módulos de información sobre programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro, IMSS Bienestar, Fondo Plata, Financiera para el Bienestar, Movilidad Laboral Nacional e Internacional y el Portal del Empleo.

Entre los participantes destacaron Tiendas 3B, Sanborns, Grupo Capricornio, Servicios de Protección Industrial SPICSA, Nagakura, Corporativo ISLO, KIA, Lear, Guardia Nacional, Fondo Plata, Injuventud, Sodexo, LASEC, Cesantoni, Vegati, Circle K, Materiales Hernández, IMSS, IMSS Bienestar, Nissan, Oxxo, Yusa y JRC Mining & Construction, además de otras compañías con presencia en la región.

Como parte de las acciones para fortalecer el autoempleo y ampliar las alternativas de desarrollo económico, se entregaron becas de Autoempleo a 65 beneficiarias de la capital, quienes concluyeron cursos de repostería, corte y confección y aplicación de uñas, lo que les permitirá iniciar o consolidar proyectos productivos propios.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que estas acciones responden a la visión del Gobernador David Monreal Ávila, orientada a impulsar el bienestar, a través de oportunidades laborales reales y del fortalecimiento de la economía local.

Señaló que las ferias del empleo se han consolidado como una herramienta eficaz para que más familias accedan a trabajos dignos y encuentren una ruta de crecimiento.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Economía y de las empresas participantes, por abrir espacios que contribuyen directamente al bienestar social.

Señaló que la generación de empleo es uno de los pilares para continuar la construcción de un Zacatecas con desarrollo y estabilidad.

Barragán Ocampo afirmó que la administración estatal continúa el impulso a políticas públicas que fortalezcan la economía familiar; sostuvo que la suma de esfuerzos entre dependencias, iniciativa privada y sociedad es esencial para lograr un estado más próspero.

“Este tipo de jornadas reflejan el compromiso del Gobierno de Zacatecas con las y los ciudadanos, porque, brindar oportunidades laborales es también una forma de construir paz y brindar esperanza”, expresó.

Durante el evento estuvieron presentes Maricruz González Ruvalcaba, encargada de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo, y la diputada local Susana Barragán Espinosa.

El Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de continuar el impulso a acciones que fortalezcan el empleo, el desarrollo económico y la construcción de paz en todos los municipios del estado.