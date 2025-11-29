Harán cortes viales en centro histórico por inauguración de Festival de Luces

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de garantizar el libre tránsito peatonal de las familias zacatecanas y visitantes, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, dispondrá, a través de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), el cierre a la circulación con motivo del recorrido inaugural del Festival de Luces 2025 ¨Paz, Tradición y Familia¨.

El cierre al tránsito vehicular se implementará a partir de las 17:00 horas, de este domingo 30, a partir del crucero Juárez e Hidalgo.

Para el disfrute del recorrido se dispondrá de 60 elementos, quienes garantizarán la seguridad de transeúntes y atenderán los cortes a la circulación momentáneos, así como brindar asesoría a la ciudadanía.

En lo que concierne a las y los automovilistas, podrán circular sobre las avenidas López Velarde, Guerrero (altura callejón de la Aurora), Torreón, Quebradilla, las calles Primera de Mayo, Del Ángel, Tercera, Segunda y Primera de los Bolos, Félix U Gómez, Yanguas, Del Ideal, Fernando Villalpando y Elías Amador.

Cabe mencionar que personal vial brindará servicio permanente durante el Festival de Luces, con el propósito de garantizar condiciones de movilidad segura y trabajar por el bienestar de las familias zacatecanas.