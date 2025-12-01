Exige Geovanna Bañuelos inmediata apertura de centros de acopio del frijol en Zacatecas

Para atender las demandas de los productores de frijol del estado de Zacatecas y garantizar transparencia en la adquisición del grano, así como un acopio eficaz, la senadora Geovanna Bañuelos reitera el llamado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) que a través de Alimentación para el Bienestar coordine e implemente de manera inmediata la apertura, operación y regularización de los centros de acopio de frijol en el estado.

De igual forma pide garantizar instalaciones disponibles, personal suficiente, insumos necesarios y condiciones claras para la compra del grano a precio de garantía.

Mediante un punto de acuerdo que será presentando al Senado de la República la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (GPPT) solicitará a la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas a fortalecer la comunicación directa con las y los productores, atender de manera prioritaria sus demandas y coordinarse eficazmente con las instancias federales para proteger la economía rural y garantizar la recepción del oportuna de la cosecha.

En el documento, la legisladora resaltó que Zacatecas es uno de los principales productores de frijol del país, y su economía rural depende en gran medida de la operación oportuna de los centros de acopio.

En este sentido, dijo, la falta de cumplimiento de la apertura de 52 centros de acopio en todo el estado a finales de octubre afectó gravemente la economía de miles de familias que se dedican a la producción de este grano en la entidad.

“Las bodegas permanecían cerradas, algunas aún llenas con frijol del ciclo pasado, lo cual, como denunciaron los propios agricultores, representa una razón básica e imperdonable para la falta de operación”, detalla.

Geovanna Bañuelos también señala que se registraron fallas elementales en el acopio, como la falta de costales, ausencia de personal y casos en los que los encargados no contaban con una simple clave para acceder al sistema de recepción, lo que paralizó por completo el proceso.

“La falta de apertura de los centros pone en riesgo todo el esfuerzo de un año entero, pues sin el programa de precios de garantía operado por SADER, las cosechas pueden perderse o venderse a precios muy por debajo de su valor”, asevera la legisladora zacatecana.

Geovanna Bañuelos detalla que la situación ha generado escenas de enojo y desesperación por parte de los productores, quienes el pasado 25 de noviembre arrojaron frijol dentro del Congreso del Estado.

Los agricultores acusaron directamente al Gobierno del Estado, a la Secretaría del Campo del Gobierno de Zacatecas y a SADER por no cumplir con la apertura anunciada desde octubre.

Asimismo, denunciaron que la falta de acopio los ha obligado a vender su producto a intermediarios, conocidos como “coyotes”, quienes les compran el frijol entre 5 y 8 pesos por kilo, muy por debajo del precio de garantía, profundizando la crisis y vulnerando su economía familiar.

Hasta el pasado 26 de noviembre las bodegas particulares de los productores permanecían saturadas con el frijol que, lamentablemente, comienza a deteriorarse. “Esta falta de atención institucional los coloca en total indefensión, pese a que la producción de este año resultó favorable gracias a las lluvias de este año”, menciona.

“Como zacatecana y legisladora tengo un compromiso permanente e inquebrantable con el bienestar de mis conciudadanos y particularmente con los productores del campo. Mi preocupación no se limita únicamente al frijol; abarca también a los productores de otros granos, a los agricultores en general y a todas las familias que viven del sector rural zacatecano”, enfatiza la senadora Geovanna Bañuelos.

Asimismo, resalta que desde el Senado le ha dado seguimiento puntual a esta problemática, a través de la presentación de diversos puntos de acuerdo en lo que ha exigido acciones inmediatas a las autoridades federales y estatales como modificar las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía, ampliar los plazos para el reintegro de semillas y evitar la exclusión de productores afectados por la sequía.

Así como el fortalecimiento de las capacidades operativas, logísticas y presupuestales del Programa de Precios de Garantía, con el fin de asegurar el acopio oportuno, suficiente y el pago inmediato de la cosecha de frijol en Zacatecas y demás estados productores, durante el ciclo agrícola 2025.

“Reitero a las y los productores que no están solos: seguiré acompañándolos en la defensa de sus derechos, de su trabajo y de la soberanía alimentaria de México”.