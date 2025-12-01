Forman a estudiantes de Ciencias forenses con experiencias reales de campo

Zacatecas, Zac.- La Licenciatura en Ciencias Forenses, a través del Área de Ciencias de la Salud (ACS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo una jornada académica dirigida a estudiantes de este programa, con el propósito de acercarlos a escenarios reales de su futura profesión y consolidar su formación integral.

En su mensaje, el coordinador del ACS, Alfredo Salazar de Santiago, agradeció la participación de docentes, estudiantes y del maestro invitado Juan José Medina Torres, destacando la importancia de crear espacios que acerquen la teoría al ejercicio profesional.

Además, reconoció el trabajo de la responsable de la licenciatura, Ana Karen, y su equipo docente por impulsar actividades que fortalecen el programa educativo y cumplen con la misión institucional de vincular a los jóvenes con las necesidades de la sociedad zacatecana.

Salazar subrayó que la Licenciatura en Ciencias Forenses cuenta con el respaldo total del área y reiteró su disposición para acompañar, orientar y coordinar acciones que fortalezcan la vida académica del programa durante los próximos años.

Señaló que este tipo de actividades permiten que los estudiantes entren en contacto con escenarios reales, donde pueden contrastar lo aprendido en el aula con la práctica profesional.

Asimismo, enfatizó la importancia de la vinculación establecida con instituciones gubernamentales encargadas de la investigación forense, lo que enriquece la formación de los estudiantes con experiencias auténticas y con la asistencia de expertos del campo.

El coordinador también invitó a los jóvenes a visualizar oportunidades de movilidad estudiantil, tanto a nivel nacional como internacional, aprovechando los convenios y alianzas que la Universidad mantiene para ampliar su desarrollo profesional.

Por su parte, la responsable de Ciencias Forenses, Ana Karen, reiteró que estas estrategias responden al compromiso de consolidar conocimientos teóricos y prácticos mediante la participación de expertos, fortaleciendo las competencias establecidas en el Modelo Educativo UAZ Siglo XXI. Manifestó que la formación sólida y normativa es fundamental para preparar a los estudiantes ante un campo laboral cada vez más demandante.

Ambos académicos coincidieron en que el auditorio y los espacios universitarios pertenecen a los estudiantes, quienes deben sentirse respaldados por la institución en su proceso de formación.

La jornada incluyó conferencias y actividades prácticas en escenarios reales, reafirmando el compromiso de la UAZ por formar profesionistas altamente capacitados en Ciencias Forenses.