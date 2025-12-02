Arranca Operativo Especial Héroes Paisanos

Malpaso, Villanueva, Zac.- En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, encabezó, en la Unidad Regional de Seguridad (Unirse), de Malpaso, Villanueva, el Arranque del Operativo Especial Invierno 2025 del programa Héroes Paisanos, que cuenta con el despliegue de 822 elementos de seguridad de diferentes corporaciones, distribuidos en puntos estratégicos en el estado.

El Operativo Especial Invierno 2025, que termina a principios del año 2026, tiene el propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de las y los migrantes que visitarán, durante las fiestas decembrinas, su tierra natal.

Para cumplir con la misión de cuidar la integridad de las y los connacionales, se tienen desplegados más de 800 efectivos castrenses, de los cuales 523, son de la Policía Estatal Preventiva (PEP); 122, del Ejército Mexicano; 110, de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE); y 15 son ministerios públicos, entre otros.

Reyes Mugüerza recordó que en septiembre del 2021 se contabilizaron 1 mil 741 homicidios dolosos. Mientras que, en lo que va del 2025 se tiene una disminución de más del 70 por ciento en estos delitos, colocando a Zacatecas entre las entidades más pacíficas de todo el país.

“Hoy, a casi cinco años de Gobierno, nuestra estrategia de seguridad está funcionando; el Gobernador David Monreal le está cumpliendo al pueblo de Zacatecas”, externó el Secretario tras detallar que, durante 2020, se registraron 26 mil visitas de paisanas y paisanos a Zacatecas; en 2021 fueron 33 mil visitas; en 2022, 95 mil; en 2023, 160 mil; y en 2024, fueron 214 mil.

Reyes Mugüerza explicó que esto se debe a la estrategia de pacificación encabezada por el Gobernador David Monreal. Por ello, en gran medida, la llegada de visitantes de todo el país y el retorno de los migrantes obedece a las acciones encaminadas a la paz, bienestar y progreso.

Por su parte, la representante de la Oficina en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración (INM), Celeste Arteaga Ramos, dijo que el operativo invernal cuenta con 21 módulos de atención, instalados en 14 municipios; un paradero, así como el despliegue de 46 observadoras y observadores. Además se ofrece orientación en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas y la central de autobuses de la capital.

Cesáreo Juventino Rosas Popoca, Jefe Coordinador Policial de la Guardia Nacional (GN) en el estado, refirió que se han reforzado patrullajes, además de lainstalación de módulos de atención, puntos de descanso. Asimismo, se realizancampañas de concientización sobre el consumo de alcohol y habrá coordinación de cuerpos de emergencia y monitoreo de clima.

El Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, comentó que la finalidad de este trabajo interinstitucional es propiciar asistencia policial en las carreteras federales y estatales, a través de patrullajes, módulos de información, atención y apoyo; así como orientación en las Unirse y los Destacamentos Regionales de Seguridad (Deres).

Durante el evento estuvieron presentes el Teniente Coronel de Infantería del Ejército Mexicano, Juan Moreno Mendoza; el Fiscal de Justicia del Estado,Cristian Paul Camacho Osnaya; el Delegado en Zacatecas de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Javier Esquivel Cruz; el Secretario Técnico de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, Oswaldo Cerrillo Garza; el Presidente Municipal de Villanueva, Rogelio González Álvarez; y los secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, y del Zacatecano Migrante, Iván Reyes MiIlán.