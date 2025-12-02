Este miércoles habrá acceso gratuito a juegos mecánicos de Festival de Luces

Zacatecas, Zac.- El Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, invita a todas las familias zacatecanas a disfrutar de una tarde llena de magia, alegría y espíritu navideño, con el acceso gratuito a los juegos mecánicos del Festival de Luces Zacatecas 2025.

Como parte de las actividades decembrinas, que buscan fortalecer la convivencia familiar y brindar espacios seguros de recreación, este miércoles 3 de diciembre, de 17:00 a 22:00 horas, estarán disponibles, sin costo, los juegos mecánicos instalados tanto en la Villa Navideña de Plaza de Armas como en Villa Alameda.

Gracias a la gestión y compromiso de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, será posible que dos de las atracciones más queridas por niñas, niños, jóvenes y adultos, el carrusel de Plaza de Armas y la rueda de la fortuna de Villa Alameda, ofrezcan, de forma gratuita, una experiencia llena de luz, color y diversión.

Las familias que acudan podrán disfrutar de un ambiente festivo decorado con miles de luces, música navideña, fotografías con personajes de la temporada y actividades diseñadas para fortalecer el espíritu comunitario, que caracteriza a Zacatecas en estas fechas.

El Gobierno de Zacatecas reitera su invitación a todas y todos para ser parte de este encuentro navideño, que busca llevar alegría, unión y esperanza a cada rincón de la capital.