Por mantenimiento en Sistema La Joya retrasarán servicio de agua en colonias y comunidades

Zacatecas, Zac.- La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) dará mantenimiento al rebombeo principal del Sistema de Abastecimiento La Joya, con piezas de acero, que no se han renovado desde hace 60 años, cuando se creó.

La intervención es necesaria para dar seguridad en el servicio en 46 colonias de Zacatecas, que se abastecen de La Joya, el primer sistema de abastecimiento en la zona conurbada, inaugurado en 1966, informó el Director General de JIAPAZ, David Octavio García Flores.

Explicó que la intervención consistirá en reemplazar piezas de acero que tiene el rebombeo denominado Base 3, ubicado en Morelos, por las que se inyectan 117 litros de agua por segundo a la línea de conducción que va hacia la capital del estado.

Adicionalmente, se instalará una válvula de control en la línea de conducción, acción estratégica que mejorará la operatividad en futuras intervenciones, reduciendo el tiempo de restablecimiento del servicio.

La intervención está programada para el viernes 5 de diciembre; para eficientar los tiempos, JIAPAZ se prepara con la elaboración de las piezas especiales de acero, suministro de materiales y excavaciones.

Recomendaciones a la población

Para realizar el mantenimiento en el rebombeo, será necesario parar los 14 pozos que componen el Sistema La Joya, por lo que las colonias y comunidades de su cobertura, que habitualmente reciben servicio el viernes, lo tendrán hasta el domingo.

Se trata de las colonias y comunidades:

• Díaz Ordaz I, II y III

• Los Bolos I, II y III

• Caminera

• Lomas de la Soledad

• Sierra de Álica

• Parte alta de La Minera

• Bancomer

• Privada Asís

• Lázaro Cárdenas

• Frente Popular

• Luis Donaldo Colosio

• Las Margaritas

• Mercedes

• Barrio La Pinta

• Lomas del Calvario

• Úrsulo García

• Lomas del Capulín

• Lomas de Bracho

• Avenidas Torreón, Juárez, Fernando Villalpando, Genaro Codina, Del Cobre, Del Rebote y Alameda, en el Centro Histórico

• Parte baja de la cabecera municipal de Morelos, a partir de calle San Antonio

• Hacienda Nueva

• Las Pilas

• La Escondida

• La Pimienta

• Cabecera municipal de Vetagrande, con sus comunidades Guadalupito, Llano de las Vírgenes y Cata de Juanes

JIAPAZ recomienda a las personas usuarias de esas colonias almacenar agua en su servicio previo, el día miércoles 3 de diciembre, y utilizar sus reservas sólo en actividades esenciales.